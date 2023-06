Bild: YouTube

Peinlicher geht nicht? Doch! 10 Cringe-Momente aus dem HipHop-Kosmos

Rap steht für Coolness, oder? Nicht immer. Auch die abgebrühtesten HipHop-Artists treten mal in ein Fettnäpfchen (oder stürzen sich gar Kopf voran hinein).

luca mosberger, sadaf sedighzadeh, damian steffen und nadim ben said

Hinter den Sonnenbrillen und Ketten sind die Helden und Style-Ikonen unserer Zeit nur Menschen, die vielleicht gar nicht so stilsicher sind, wie wir denken: 10 Fremdscham-Momente von und mit Rappern. Gänsehaut garantiert!

Die CH-Nationalhymne mal anders ... Alex Frei rappt für Zweifel

Mega-Kollab: CH-Rapper Bandit spannt im WM-Sommer 2010 mit Stürmer Alex Frei zusammen. Dass Alex kein Baller ist, merkt man schnell: Mit Pimp-Mantel und Goldketten persifliert ein 31-jähriger eine Jugendkultur – mit all ihren Klischees. Très cool.

Das blieb immerhin nicht unbemerkt. Die gut zwei Minuten lange, schlecht gerappte Version der Schweizer Nationalhymne entpuppte sich schnell als marketingtechnisches Eigentor. Von der HipHop-Szene erntet der Track und Freis Rhyme-Skills harte Kritik. Der Basler Rapper Fetch beispielsweise, reagiert wie folgt: «Das schmerzt mehr als ein doppelter Armbruch und treibt sogar DJ Bobo die Schamröte ins Gesicht». Wir schliessen uns dem mal an.

Eno, die Stimmungsbombe

Die HYPE Awards, eine Deutschrap-Preisverleihung, die 2019 ins Leben gerufen und noch im selben Jahr wieder beerdigt wurde. Peinliche Performances, chronisch unlustige Moderation und zahlreiche Fails im Verlauf des Abends machten die HYPE Awards zu einem Meme, über welches sich das Internet köstlich amüsierte.

«Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was?» Wohl eine rhetorisch Frage ...

Vor allem der Rapper Eno, einer der wenigen Star-Acts des Abends, der auch für seine Performance erschien. Genuschelte Zeilen, völlig neben dem Takt und der Gesang war ebenfalls schief. Sein improvisiertes «Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was?», welches er mangels Textsicherheit einbaute, gab der Performance den Rest. Aber überzeuge dich selbst: Ab 15:42 ist alles feinsäuberlich dokumentiert.

Smokepurpp’s Freestyle

In der Sendung des britischen HipHop-Veterans Tim Westwood spitten Künstler improvisierte Rap-Zeilen über bekannte Instrumentals. Gäste waren schon Eminem, Snoop Dogg, Rae Sremmurd, die Migos und Juice WRLD. Smokepurpp, seines Zeichens Kollege von Trap-Eintagesfliege Lil Pump, war dieser Freestyle-Challenge definitiv nicht gewachsen. Über Hit-Instrumentals nuschelte Smokepurpp sinnfreie Sätze, um dann die Melodie des Beats nachzustöhnen, wenn ihm nichts mehr einfiel. Talent und Kreativität eher mässig, dafür starke Ausdauer: über 40 Minuten dauerte das Trauerspiel. (Kleiner Tipp: Zeig dieses Video nicht deinem Trueschooler-Freund)

Yung Hurns verstörendes Interview mit SRF Virus

Ursprünglich war mit Yung Hurn ein 100 Sekunden langes Interview vom Openair Frauenfeld geplant. Doch nach so vielen WTF-Momenten entschied sich SRF dafür, das gesamte Video ungeschnitten zu veröffentlichen. Die Uncut-Version ist Y. Hurn pur: exzentrisch, hibbelig und nie um eine pseudo-philosophische Antwort verlegen (bei welcher man nie weiss: ist das cringe oder schon meta).

Ein Fest für Auge und Geist. Ein Jahr später versucht SRF erneut am Openair Frauenfeld Yung Hurn zu interviewen, dabei entstand ein noch legendäreres (und noch verstörenderes) Video. Der Rapper wollte «nur schöne Fragen» beantworten, ausserdem verlangt er zu Beginn eine Entschuldigung vom Journalisten Ivo Amarilli. Yung Hurn dreht wiederholt den Spiess um und interviewt lieber gleich selbst. Gerade als man denkt, das Gespräch sei vorbei, legt er noch einen obendrauf und umarmt den Interviewer viel zu intensiv – inklusive «Psssssscht»-Geräusche und sanftem Streicheln. Durchdachte, strategische Selbstinszenierung, infantiles Getue oder eben doch eine sich anbahnende psychische Krise? We’ll never know.

Was war mit Capital Bra bei MTV los?

2018. Der Berliner Rapper Capital Bra ist am vorläufigen Höhepunkt seines Hypes. Gleich vier Singles in der Top 10 der deutschen Charts und seine letzten vier Songs erreichten alle die Spitzenposition. Aber als MTV für ein Interview anklopfte blieb von dieser Souveränität nur noch ein Hauch. Auf die Frage, was er im Falle seines morgigen Todes tun würde, antwortete der Rapper: «Einen fetten Joint rauchen!» Sein eigenartiger Auftritt im MTV-Studio lässt spekulieren, ob der Bratan im Voraus womöglich ebendies bereits getan hat.

«Einen fetten Joint rauchen!»

Geistig abwesend, Fragen nur wortkarg beantwortend und mit gewöhnungsbedürftigem Serienmörderblick und -lachen machte der Berliner der Moderatorin ihren Job ziemlich schwer – zu unserer Unterhaltung.

Der blick sagt schon alles...

Mitten während des Gesprächs entwickelte der Bratan eine grosse Faszination für die Polaroid-Kameras und schoss fleissig Selbstportraits. Während seine Gesprächspartnerin mit allen Mitteln probierte, ein Gespräch anzureissen. Pures Comedy-Gold.

Flers Fanboy-Moment

Fler ist für seine «Beef»-Geschichten bekannt. Doch Eskalation mit der Berliner Polizei war (im Vergleich zu den Streitereien mit Bushido, Sido, Kollegah oder Farid Bang) sowas wie eine erfrischende Abwechslung.

«du Schw*nz mit einer Föhnfrisur»

Im Video ist eine Verkehrskontrolle zu sehen, die für den selbsternannten «deutschen Badboy» in Handschellen endet. Der Vorwurf: ohne gültige Papiere gefahren zu sein. Flers Freundin filmt die Szene zur juristischen Absicherung. Doch schlussendlich landet der Clip im Internet und geht viral dank Flers kreativen Beamtenbeleidigungen. Sätze wie «du Schw*nz mit einer Föhnfrisur» fallen. Die Beamtin wird prompt als «Zwerg» abgetan, aber absolutes Highlight ist, wie Fler mit rot angelaufenem Kopf immer wieder einen Polizisten mit «Fanboy» beschimpft.

Es entstehen Remixes von Flers «Fanboy», sogar der Tagesspiegel veröffentlicht ein Interview mit dem betroffenen Polizisten. Fler produziert kurz nach der Veröffentlichung des berühmten Clips seiner Verkehrskontrolle sogar einen Song über den Vorfall. Vor Gericht wird der Rapper jedoch für das Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Fanboy von diesem legendär-lustigen Video sind wir dann aber doch alle.

6ix9ine’s Stagedive Fails

Der 2017 bekanntgewordene US-amerikanische Rapper aus der Cloud-Szene glänzt neben der Musik vor allem mit Kritik und Skandalen. Sei es nun durch seine lange Liste der Delikte und Strafverfahren oder durch seine wirklich fragwürdigen PR-Moves. Doch zugegebenermassen entstehen auch amüsante Situationen an seinen Konzerten, so wie zum Beispiel seine Stagediving Fails. Als er 2018 als Überraschungsgast am Fetty Wap Konzert in Montclair New Jersey aufgetreten ist, entstand eine Perle der Slapstick-Comedy. Auf dem bekannten Video sieht man, wie 6ix9ine erst Anlauf nimmt, in die Luft springt, nur um dann von niemandem in der Crowd aufgefangen zu werden. Der Rapper kracht auf den Boden und muss vom Security Personal wieder aus der Masse gefischt werden. Niemand wurde verletzt, das Konzert wurde nahtlos weitergeführt, aber das Internet lacht heute noch. Die ganze Geschichte ist noch viel lustiger, wenn man bedenkt, dass der Künstler beim Gastauftritt von Marshmello am Folgetag erneut in die Masse gesprungen ist, wieder mit spärlich Erfolg.

Meek Mill’s Tauchsprung

Meek Mill ist und bleibt eine Viral-Maschine – wenn auch aus falschen Gründen. Pommes am Pool oder beim Ausrutschen auf der Treppe: Eine Kamera ist immer da, wenn sich Meek Mill wieder als Tollpatsch entlarvt.

Vor zwei Jahren aber schaffte es Meek Mill erneut, sich in der Meme-Kultur zu verewigen: Zum Geburtstag seines Label-Signings Vory mietete US-Rapper Meek Mill nichts Geringeres als den grössten Wasserpark der USA. Beim Sprung ins Becken liess er sich von seinen Kollegen filmen, wahrscheinlich ohne zu ahnen, dass sein Vorhaben nicht so elegant wie geplant resultieren sollte. Die fürchterliche Kreuzung aus Köpfler und Bauchklatscher muss dem Anschein nach sehr weh getan haben, auch wenn Mill das mit einem Grinsen überspielte.

Canibus zückt Notizblock während Rap-Battle

US-Rapper Canibus hatte nie den grossen Durchbruch. In Erinnerung blieb er dennoch. Denn 2012 hatte er definitiv schon seit einigen Jahren seinen Zenit überschritten. Denn sein Ruf als lyrischer Meister machte einen vertikalen Tauchgang, als er sich, während eines Freestyle-Battles gegen Battle Rapper Dizaster, den ultimativen Fauxpas erlaubte. Nachdem er bereits diverse Punches einstecken musste, kapitulierte er und griff nach einem Notizblock, auf welchem er 30 Seiten Punchlines niedergeschrieben hatte. Merken konnte er sich diese leider nicht, aber sie waren wohl zu gut für ihn zum Wegwerfen. Der historische Tabubruch ging sogar weiter, als Veranstalter ihn unterbrechen wollten.

Das Video (ab 35:14) ist trauriger anzuschauen als das unvorbereitete Schulreferat deines Kollegen, welcher mit seinem A4-Blatt vor der Klasse steht.

Lil Xan’s «Überdosis» an Hot Cheetos

Eine der wohl bizarrsten HipHop-Headlines aller Zeiten lieferte Lil Xan. Der Weirdo-Rapper mit Facetatts und Schlaftabletten-Flow erlebte 2017 ein bombastisches Hoch. Auf einmal der Schock: Der Emo-Rapper postete eine besorgniserregende Instagram-Story aus dem Krankenwagen, was besorgte Fans rasch auf eine Überdosis spekulieren liess. Der Künstler machte von seinem Missbrauch von Xanax-Tabletten kein Geheimnis (daher wohl auch der Name). Aber falsch gedacht. Diagnose: «Überdosis» an Hot Cheetos, dem Mais-Snack der Amis.

«Ich schätze, ich habe zu viele Hot Cheetos gegessen und dadurch ist etwas in meinem Magen ein wenig aufgerissen und ich habe etwas Blut gekotzt.» Der Künstler lässt nach eigenen Angaben heute die Finger von Drogen, und nach diesem Erlebnis wohl auch von Hot Cheetos.

Die gezeigten Vorfälle sind amüsant und wir könnten uns stundenlang von Faux-Passes, Misstritten und wahnwitzigen Aussagen unterhalten lassen. Es ist uns dennoch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass diese Aufreger auch reale Hintergründe haben. HipHop und die Artists in diesem Kosmos sind ein Spiegel der Gesellschaft – mit allen ihren Ausprägungen. Polizeischikanen, Drogen- und Mental Health Issues oder die Stigmatisierung von Rap als Kunstform sind Themen, die es wert sind, um kritisch darüber zu reflektieren. Inner- und ausserhalb unserer HipHop-Community.