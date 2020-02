Blogs

Money Matter

«Wer zahlt eigentlich, wenn ich wegen des Corona-Virus nicht mehr arbeiten kann?»



Bild: EPA

Money Matter

«Wer zahlt eigentlich, wenn ich wegen des Corona-Virus nicht mehr arbeiten kann?»

Beat (35): «Das Corona-Virus rückt immer näher. Wer zahlt eigentlich, wenn ich in Quarantäne muss und nicht mehr arbeiten kann?»

Elisabeth Rizzi / Comparis

Lieber Beat

Das Wichtigste vorweg: Eine Quarantäne muss behördlich angeordnet oder von deinem Arbeitgeber verfügt werden. Bleibst du aus rein persönlicher Angst vor einer Ansteckung von der Arbeit fern, entfällt jeglicher Anspruch auf Lohnfortzahlung. Es droht sogar die fristlose Entlassung. Eine Ausnahme besteht einzig, wenn dein Arbeitgeber im Hinblick auf eine drohende Pandemie Hygienevorschriften missachtet bzw. keine geeigneten Massnahmen zum Schutz des Personals ergreift.

Angestellte erhalten weiterhin Lohn

Bei einer behördlich oder vom Betrieb angeordneten Quarantäne von gesunden, arbeitsfähigen Personen besteht eine Lohnfortzahlungspflicht von Seiten des Arbeitgebers. Das heisst: Im ersten Dienstjahr erhalten Arbeitnehmende im Rahmen der normalen Lohnfortzahlungspflicht maximal während 3 Wochen weiter Lohn. Ab dem zweiten Dienstjahr erhalten Angestellte je nach zugrundeliegender Skala entweder einen oder maximal zwei Monate weiter Lohn.

Sollten aber im Pandemiefall die Schulen geschlossen werden und deine Kinder zuhause bleiben müssen, bekommst du ebenfalls weiter Lohn. Das gilt, selbst wenn du selbst nicht von der Quarantäne betroffen bist. Als gesunder Elternteil bist du dann allerdings dazu verpflichtet, innert nützlicher Frist eine geeignete Betreuungslösung zu finden, so dass du wieder zur Arbeit erscheinen kannst.

Bei Betriebsschliessung droht unter Umständen Nachsitzen

Im Pandemiefall kann es sein, dass dein Betrieb auf behördliche Anweisung hin geschlossen wird. Die Lohnfortzahlungspflicht besteht auch in diesem Fall. Die Arbeitnehmenden können allerdings unter Umständen dazu verpflichtet werden, die «verpassten» Arbeitszeiten in beschränktem Umfang nachzuholen. Ausserdem müssen sie sich gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft auf den Lohn anrechnen lassen, was sie «wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen haben».

Contentpartnerschaft mit Comparis.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Comparis.ch. Die Fragen in dieser Rubrik wurden dem Kundencenter von Comparis gestellt und von Experten beantwortet. Die Antworten werden als Ratgeber in dieser Rubrik veröffentlicht. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. (red)

Unsichere Situation für selbständig Erwerbende

Für selbständig Erwerbende sieht die Situation punkto Einkommensausfall bei Quarantäne unsicher aus. Zwar sieht das Epidemiegesetz die Möglichkeit vor, dass Bund und Kantone Folgeschäden einer Quarantäne entschädigen – also etwa Erwerbsausfall, entgangener Gewinn sowie weitere Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der angeordneten Massnahme stehen wie etwa Kosten für verpasste Flüge. Eine Verpflichtung besteht jedoch nicht. Und der Bund hält explizit fest: «Falls die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers wegfällt oder die Kantone bzw. der Bund den Erwerbsausfall nicht übernehmen und dieser nicht anderweitig gedeckt wird (z.B. je nach Situation durch eine freiwillige Taggeldversicherung nach Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Privatversicherung), ist der erlittene Ausfall von der betroffenen Person selber zu tragen.»

Ungemütlich wird’s, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr erreichbar ist

Ungemütlich kann es auch für Angestellte werden, die zwar nicht in Quarantäne sind, aber nicht zur Arbeit gehen können, weil z.B. der öffentliche Verkehr infolge einer Pandemie zusammengebrochen ist. Dein Lohnanspruch bleibt in diesem Fall nur bestehen, wenn du im Home Office deine Arbeit erledigen kannst. Ansonsten gehst du leer aus.

Viele Grüsse von Comparis.ch

Fragen? Fragen!

Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Oder hast du eine Frage, die die Comparis-Experten einmal beantworten sollten? Dann schreib eine E-Mail an money-matter@comparis.ch!

Abonniere unseren Newsletter