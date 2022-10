Video: watson/Emily Engkent, Sina Alpiger

Emily am Alpabzug 😳🐄🐄🐄

Ja, Emily ist an einen Alpabzug gegangen. Und dort gab es Kühe. 😳

Kühe. Sie sind gross, sie sind laut und sie töten jedes Jahr mehr Menschen als Haie. Ich meine, es sind mehr Menschen durch Kuhangriffe gestorben als durch Haiangriffe. Kühe töten keine Haie, soweit uns bekannt ist.

Wenn ich eine Sache am Wandern in der Schweiz ändern könnte, dann wäre es die Kuhgefahr. Sobald ich den Klang der Glocken höre, schlägt mein Herz schneller. Sind sie hinter einem Zaun? Oder wartet eine grosse Gruppe von ihnen direkt am Wanderweg auf mich?

Es war an der Zeit, mich meiner Angst zu stellen und gleichzeitig an einer altehrwürdigen Schweizer Tradition teilzunehmen:

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit elf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

