Das Zürich Openair (ohne Bla Bla) in Bildern

Nur eine Stunde und zwanzig Minuten Autofahrt von Zürich entfernt erwartet mich ein totales Kontrastprogramm zum Stadtleben. Ich schaue auf die letzten Fotostorys zurück, wo ich an der Streetparade und dem Zürich Openair war. Hier in Seewis gibt es mehr Kühe als Menschen und statt Glitzer fand ich hier vor allem Kuhscheisse auf dem Boden.

Alp-Spektakel in Bildern (ohne blabla)

Dieses Mal zog es mich für eine Fotostory nach Seewis im Prättigau im Kanton Graubünden, wo an diesem Wochenende der jährliche Alpabzug stattgefunden hat.

Niemand in der Schweiz kennt den Zustand der Schweiz besser als das Bundesamt für Statistik. Jetzt haben die obersten Statistiker 23 Grafiken über die Schweiz veröffentlicht. Das sind die 15 interessantesten.

Das Bundesamt für Statistik zerlegt die Schweiz regelmässig in ihre Einzelteile. Am Freitag haben die Statistiker Teile ihrer gesammelten Arbeit in 23 Infografiken publiziert.