Blogs

Videos

So joggt man in der Schweiz



Emily National

So wirst du in 9 Schritten zum Jogging-Bünzli

Präsentiert von

Schweizer lieben das Joggen. Sie sind fit, flott und fleissig. Oder zumindest sieht es so aus an der Limmat am Mittag. Ich habe versucht, mich in die Schweizer-Jogging-Kultur zu integrieren. Hier sind meine (eventuell nicht so ernst gemeinten) Tricks!

Video: watson/Emily Engkent, Jara Helmi

Hier noch ein Shoutout zu meiner Kamerafrau Jara, die sogar rückwärts joggen musste, WÄHREND sie die Kamera gehalten hat. Schweizerin halt.

Wir fördern den Laufsport Die Groupe Mutuel unterstützt verschiedene Laufveranstaltungen in der ganzen Schweiz. Viele Veranstalter sind dankbar für das langjährige Engagement, das wir trotz Corona vorzeitig verlängert haben. Erfahre mehr dazu im Blog. Joggen, laufen, rennen. Bewegung ist gesund und hilft dir, dich gut zu fühlen.Viele Veranstalter sind dankbar für das langjährige Engagement, das wir trotz Corona vorzeitig verlängert haben.

Emily National Abonnieren Abonnieren

Ich habe keine Angst vor Kühen. Sicher nicht Video: watson/Emily Engkent

Eine kanadische Liebeserklärung an die Schweiz Video: watson/Emily Engkent

Emily National



Du kannst ihr auch auf



Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit neun Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter und Instagram folgen.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen Dieser Streit über Winter eskaliert schnell Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter