Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit zwolf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)

Danke an alle, die das Video geteilt haben, in dem ich schwinge – und ein Schwein gewinne. Nur dadurch hat es auch Aline erreicht. Sie ist eine junge Schwingerin aus der Meitli-Kategorie. Und sie hat am Schwingfest Helgas Schwester Peppa gewonnen.

Wir haben die «Hot Chip Challenge» gemacht – und es ist dramatisch ausgegangen

In den sozialen Medien geht aktuell die «Hot Chip Challenge» viral. Alle wollen sie probieren, die extrem scharf gewürzten Tortilla-Chips. Auch wir wollten mal schauen: Was steckt hinter dem Hype. Die Nachfrage ist riesig, in Zürich waren sie bereits überall ausverkauft. In einem kleinen Lädeli in Schaffhausen wurden wir dann aber doch noch fündig.