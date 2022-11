Video: watson

Jahrelang habe ich die Schweiz angefeuert und jetzt ist Kanada an der WM

Seit elf Jahren, drei Europameisterschaften und drei Weltmeisterschaften, feuere ich die Schweizer Nationalmannschaft an. Und nun hat es die kanadische Herrenmannschaft zum ersten Mal seit 1986 wieder an die Weltmeisterschaft geschafft. Was tun?

Ich war völlig unvorbereitet darauf, meine eigene Mannschaft in diesem Sport anzufeuern. Ich wusste nichts über sie.

watson hat sogar eine Reihe von Artikeln, in denen Kanada als unsere zweite Lieblingsmannschaft genannt wird. Ich habe sie alle gelesen. Ja, ich habe mich aus einer Schweizer Quelle über die Mannschaft meines Heimatlandes informiert. Die Absurdität ist mir nicht entgangen.

Am Mittwoch habe ich mir zum ersten Mal überhaupt ein Spiel der kanadischen Mannschaft angesehen. Wie das ablief und warum ich Xherdan Shaqiri als einen engen, persönlichen Freund betrachte? Hier ist das Video:

