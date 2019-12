Blogs

Und jetzt zerstört Emily «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»



Ich habe DEN Weihnachtsklassiker geschaut. Ich konnte gar nicht anders. Ich besitze immer noch einen Fernseher und schalte ihn manchmal in Dezember sogar an. Der Film hat mich irgendwie an «The Revenant – Der Rückkehrer» erinnert...

Video: watson

In Kanada schauen wir andere Filme zu Weihnachten. Immer ganz oben auf der Liste steht «How the Grinch Stole Christmas» – der originale Zeichentrickfilm natürlich. Jim Carrey mag vielleicht Kanadier sein, aber ich werde ihm die abscheuliche Filmversion nie verzeihen.

Von den zahlreichen Adaptionen von «A Christmas Carol» kann ich die Muppet Version sehr empfehlen. Gonzo als Charles Dickens und Kermit als Bob Cratchit.

Ausserdem haben wir «The Sound of Music» und «Lord of the Rings» immer geschaut, obwohl die eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben. Und «Home Alone», was ihr als «Kevin – Allein zu Hause» kennt.

Habt ihr mehr Weihnachtsfilm-Vorschläge für mich?

