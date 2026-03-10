Der Mokka GSE schlägt das Kapitel der 100 % elektrischen Sportlichkeit bei Opel auf. bild: Opel

Watts on

Wir haben den neuen elektrischen Opel getestet

Mit dem neuen Mokka GSE zeigt Opel, dass ein trendiger Kompakt-SUV auch Temperament für sich beanspruchen kann. Direkt inspiriert vom Prototyp Mokka GSE Rally, der für den Rennsport vorgesehen ist, will dieses 100 % elektrische Modell nicht nur die Emissionen reduzieren, sondern auch eine Menge Spass bereiten.

Jerome Marchon Folge mir

Mehr «Blogs»

Bei Opel markiert die Wiederbelebung des GSE-Siegels einen strategischen Wendepunkt. Die deutsche Marke begnügt sich nicht mehr damit, ihre Produktpalette zu elektrifizieren, sondern begibt sich jetzt auch an eine emotionalere Lesart der Elektromobilität. Und das geht nur durch eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Ein geschichtsträchtiges Kürzel

Wir hatten es vor beinahe drei Jahren beim Astra und Grandland der Vorgängergeneration «wiederentdeckt». GSE ist kein Abzeichen, das erfunden wurde, um auf der Elektrowelle zu surfen. In den 70er Jahren stand GS/E («Grand Sport Einspritzung») bei Opel für Modernität und bedeutete, dass der Motor der Commodore-Modelle mit der elektronischen Bosch-Einspritzung ausgestattet war.

Inspiriert wurde der Mokka GSE beim Namen vom Monza GSE (hinten) und beim Konzept vom Mokka Rally (links). bild: Opel

Später setzte sich der Sportgeist in den 1980er und 1990er Jahren mit dem GT/E und dann dem GSi fort, bevor dann Anfang der 2000er Jahre die OPC-Ära (Opel Performance Center) begann. Astra OPC, Corsa OPC, Insignia OPC und sogar Zafira OPC: Diese Modelle haben eine ganze Generation von Fans robuster Kompakt- und Familienwagen geprägt.

Heute steht GSE für «Grand Sport Electric». Der Kraftstoff ändert sich, aber die DNA bleibt: Die Opel-Modelle werden dynamischer, ausdrucksstärker und engagierter.

Der Mokka GSE stammt vom Mokka Rally ab, einem Prototyp, der in der FIA-Kategorie e-Rally5 antritt. bild: Opel

Ein Stil, der zu seiner Andersartigkeit steht

Mit einer Länge von 4,15 Metern behält der Mokka GSE das kompakte Format eines Stadt-SUV bei, doch sein Design vereint Sportlichkeit mit Understatement. Getreu der «Bold & Pure»-Stilistik der Marke nimmt er eine gedrungenere, aggressivere Haltung ein.

Der spezifische vordere Stossfänger, die dedizierten Einsätze und die schwarz-gelbe Grafiksignatur verdeutlichen seinen Status.

Die Sportlichkeit wird nüchtern hervorgehoben. bild: Opel

Die 20-Zoll-Felgen, kombiniert mit Michelin Pilot Sport EV in 225/40 R20, die buchstäblich mit dem Boden verschraubt sind, füllen die Radkästen perfekt aus. Die gelb lackierten Bremssättel sorgen für einen starken, fast schon auffälligen optischen Akzent. Eine optionale schwarze Motorhaube unterstreicht diese Persönlichkeit noch zusätzlich.

Die Botschaft ist klar: Dieser Mokka ist nicht einfach nur eine weitere Elektroversion.

Sportlicher, aber nicht übertriebener Innenraum

An Bord bleibt die Atmosphäre stimmig. Die GSE-Performance-Schalensitze aus Alcantara mit integrierten Kopfstützen und gelben Nähten sorgen für seriösen Halt. Das abgeflachte Lenkrad verstärkt das Gefühl von Dynamik, während der Alltagskomfort erhalten bleibt.

Bequeme Schalensitze mit überzeugendem Halt. bild: Opel

Das digitale «Pure Panel» strukturiert das Armaturenbrett. Die 10-Zoll-Instrumente und der zentrale Touchscreen integrieren spezielle Anzeigen: g-Kraft-Anzeige, Stoppuhr für die Beschleunigung, detailliertes Energiemanagement.

An der Serienausstattung mit den Intelli-Lux Matrix-Scheinwerfern, der 180°-Kamera oder dem induktiven Laden gibt es nichts zu kritisieren.

100 % digitale Instrumentierung mit Anzeigen, die speziell für den Mokka GSE entwickelt wurden. bild: Opel

280 PS für den Dimensionswechsel

Unter der Motorhaube des Mokka GSE verbirgt sich der Elektromotor M4+, der von Emotors, dem Joint Venture von Stellantis und Nidec Leroy-Somer, entwickelt wurde. Dieser Block, der bereits auch im Abarth 600e und Alfa Romeo Junior Veloce 280 zu sehen war, bietet 280 PS und 345 Nm, die sofort verfügbar sind.

Eine der besten Leistungen in diesem Segment. bild: Opel

Der Wagen ist in 5,9 Sekunden von 0 auf 100, die Temposperre befindet sich bei 200 km/h. Diese Zahlen positionieren den Mokka als den am schnellsten fahrenden Serien-Elektro-Opel, der je produziert wurde.

Drei Fahrmodi ermöglichen die Anpassung des Temperaments: Sport, um die Leistung voll auszuschöpfen, Normal mit 231 PS sowie Eco, begrenzt auf 190 PS und 300 Nm, um die Reichweite zu erhalten.

Die 54-kWh-Batterie gibt eine Reichweite von bis zu 336 km im WLTP-Zyklus an. Bei dynamischer Nutzung sinkt diese Zahl logischerweise. Die Ladeleistung beträgt maximal 100 kW Gleichstrom, wobei eine Aufladung von 10 auf 80 % in etwa 30 Minuten erfolgt.

Der Mokka GSE ist der schnellste elektrische Opel. bild: Opel

Das Fahrwerk macht den Unterschied

Vor allem auf der Strasse zeichnet sich der Mokka GSE aus. Das Torsen-Sperrdifferenzial setzt neue Massstäbe an der Vorderachse, verbessert die Traktion am Kurvenausgang und begrenzt den Haftungsverlust. Die Lenkung, die mit einer direkteren Übersetzung neu kalibriert wurde, überzeugt mit chirurgischer Präzision.

«Kontrolliertes» Gewicht und eine chirurgisch präzise Vorderachse – der perfekte Cocktail für Strasse und Rennstrecke. bild: Opel

Das niedrige Gewicht von unter 1,6 Tonnen ist ein enormer Vorteil in der Klasse der Elektro-SUVs. Stossdämpfer mit hydraulischen Anschlägen und verstärkte Stabilisatoren sorgen für eine gute Kontrolle der Karosseriebewegungen ohne Abstriche beim Komfort.

Die Hinterachse bleibt bewusst stabil und berechenbar. Der Mokka GSE legt also mehr Wert auf Effizienz und Gesamtkohärenz als auf pure Radikalität. Er versucht nicht, ein als SUV verkleideter Rennfahrer zu sein, obwohl er durchaus eine gute Veranlagung dazu hat, sondern bietet ein überzeugendes Gleichgewicht zwischen Dynamik und Vielseitigkeit.

Sportlich ja, aber auch komfortabel auf der Strasse. Image: Opel

In der Poleposition

Mit dem Mokka GSE zeigt Opel, dass es den Fahrspass nicht am elektrischen Strassenrand abgeben will. Ohne das Segment zu revolutionieren, bringt dieser kompakte SUV eine willkommene Dosis Charakter, Dynamik und Engagement mit, ohne dabei auf Homogenität zu verzichten.

Mit einem Preis von 42 990 Franken (fast alles serienmässig inbegriffen) macht er eine äusserst gute Figur, denn bei den Elektrofahrzeugen setzt er auf Erschwinglichkeit im Vergleich zu seinen technischen Verwandten Alfa Romeo Junior Veloce und Abarth 600e (jeweils 43 990 und 47 400 Franken für 280 PS, ohne Optionen) sowie der Alpine A290 GTS (44 000 Franken für 220 PS) oder auch der Mini John Cooper Works E (ab 44 290 Franken für 258 PS).

Der Mokka GSE bietet nicht nur eine schöne Homogenität, sondern auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das zu den besten gehört. bild: Opel

Bei Elektroautos geht es nicht mehr nur um Verbrauch und Reichweite. Sie sind auch eine Spielwiese für Hersteller, die eine starke Identität bewahren wollen. Bei Opel scheint der Blitz wieder in Fahrt zu kommen! Ein erfreulicher Lichtblick!

Dank des Mokka GSE kommt der Opel-«Blitz» wieder in Fahrt. bild Opel

Jérôme Marchon ist ... ... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Auto-Fan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der «Revue Automobile». Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.