Backe dir deinen Traumchef

Wie wäre deine Traumchefin, wenn du sie selbst kreieren könntest? Weisst du überhaupt, was dir wichtig ist und was du willst? Wenn du dir im Klaren bist, welcher Führungstyp dir entspricht, kannst du bereits in Bewerbungsgesprächen gewisse Einschätzungen vornehmen.

Sibylle Olbert-Bock warnt jedoch: «Alle positiven Eigenschaften haben ihre Kehrseiten. Gibt eine Führungsperson beispielsweise viel Freiheiten, wirst du im Gegenzug wenig Struktur erhalten».

Bei Ansätzen wiederum, die dir nicht gefallen, findest du meist eine positive Kehrseite. Versuche es und überlege, was an deinen aktuellen Vorgesetzten positiv ist. Vielleicht findest du mehr, als du im ersten Augenblick denkst.

Schaue über den Tellerrand hinaus

Wir sehen alles aus unserem eigenen Blickwinkel: «Nicht alle Aufgaben, denen die Vorgesetzten gerecht werden müssen, sind den Mitarbeitenden klar. Es ist deshalb normal, dass sie nicht alles nachvollziehen können», so Sibylle Olbert-Bock.

Es kann helfen, zu versuchen, sich in die Stelle der Führungsperson zu versetzen und sich zu fragen: Weshalb reagiert meine Chefin in dieser Situation so? Welche Aufgaben, Sachzwänge und Herausforderungen stehen für meinen Chef gerade an? Was für Ansprüche hat die Chefin vom Chef?

«Gemäss den Führungstheorien sollte jede Führungsperson grundsätzlich zwei Hauptaufgaben erfüllen: Den wirtschaftlichen Auftrag einlösen und die Beziehung zu den Mitarbeitenden und im Team pflegen», sagt Sibylle Olbert-Bock. Beides sei sehr wichtig. Je nach wirtschaftlicher Situation gibt es jedoch nicht für jede Aufgabe gleich viel Raum. Der Blick auf die Situation des Unternehmens kann helfen, Verhalten und Anforderungen des Chefs zu verstehen.

Reflektiere dich und deine Situation

Sind es wirklich die Vorgesetzten, die nerven oder befriedigen dich dein Job und deine Aufgaben nicht (mehr)? «Bei Start-ups können die Mitarbeitenden am Anfang viel mitgestalten. Kommt Wachstum, werden gewisse Strukturen und Routinen nötig. Das gefällt nicht allen, die am Aufbau beteiligt waren, hat aber nichts mit den Vorgesetzten zu tun», so Sibylle Olbert-Bock. Es kann also sein, dass Reibungen mit den Vorgesetzten mit Veränderungen zusammenhängen und gar nicht mit den Personen.

Je nach Umfeld, in dem man sich bewegt, gibt es mehr oder weniger Spielraum beziehungsweise andere Prioritäten. Sibylle Olbert-Bock macht folgende Beispiele: In der Industrie mit knappen Margen, braucht es eine gewisse Produktivität. In einem IT-Unternehmen, das gerade durch die Decke geht, gibt es mehr Zeit, um kreativ zu sein. Die Vorgesetzten haben andere Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten, sie verfolgen daher verschiedene Ziele und führen entsprechend unterschiedlich. Welche Art von Unternehmen passt zu deiner Art zu arbeiten und zu deinen Bedürfnissen?

Ab und zu genervt zu sein, sei normal, meint Sibylle Olbert-Bock. Nur wenn man sich chronisch nerve, sei es ein Alarmsignal. Gewisse Konflikte gäbe es überall. Da bringe auch ein zu schneller Wechsel nichts, denn Unstimmigkeiten und Reibungen gehen mit Management einher. Missverständnisse sind menschlich: «Permanente Harmonie ist eine Illusion».

Werde aktiv – vor allem bei Grenzüberschreitungen

Kommt es zu einer Situation, die für dich nicht stimmig ist, solltest du sie thematisieren. Was hat sich ereignet und wie ist es bei dir angekommen? Erniedrigungen, Geschrei oder Blossstellen sind Verhalten, die du nicht akzeptieren musst, findet Sibylle Olbert-Bock.

Fruchtet das Ansprechen nicht und wiederholen sich die Vorfälle, gilt es auszuloten, ob es Handlungsmöglichkeiten in der Firma gibt: Kannst du z. B. ein Gespräch mit deiner Chefin oder der nächsthöheren Stufe anregen oder mit dem HR das Gespräch suchen? Gibt es Mitarbeitende, die Ähnliches erleben und ist es damit etwas, das gemeinsam angesprochen werden sollte?

Bei Grenzüberschreitungen gibt es Ombudsstellen, an die man sich wenden kann. Möglichweise kommen irgendwann rechtliche Fragen zum Tragen. Dokumentiere deshalb sich wiederholende Situationen.