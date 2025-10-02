Copyright: Maude Rion

Zugestiegen

3 Highlights im Lavaux, die du nicht verpassen solltest

Lust auf einen schönen Tagestrip? Im Herbst ist ein Ausflug ins Lavaux regelrecht ein Muss. Hier sind 3 Tipps für eine unvergessliche Zeit in den Weinbergen des UNESCO-Welterbes.

lilli fennes

Mehr «Blogs»

Highlight 1: Panoramawanderung ab Chexbres

Geniesse herrliche Aussichten auf die Reben, die Berge und den Genfersee. Copyright: Maude Rion

Das Lavaux ist eines der bekanntesten Weinbaugebiete der Schweiz. Die terrassierten Weinberge erstrecken sich über eine Fläche von rund 800 Hektar und bieten eine wunderbare Aussicht auf den Genfersee und die dahinterliegenden Alpen.

Du erreichst diese einzigartige Region ganz bequem mit dem ÖV. Eine der schönsten Weinwanderungen, die «Route des Grands Crus», startet direkt am Bahnhof Chexbres-Village und führt dich in ca. 1,5 Stunden durch das Herz der Weinberge bis ins beschauliche Winzerdorf Epesses.

Der didaktische Weinwanderweg bietet dir an acht informativen Stationen spannende Einblicke in die Weinproduktion. Dabei geniesst du nicht nur ein spektakuläres Panorama, sondern erfährst auch viel über die Geschichte und Tradition des Weinbaus im Lavaux. Und ein paar edle Tropfen kannst du entlang des Weges natürlich auch gleich noch verkosten und über QR-Codes die Weine sogar direkt online bestellen.

Highlight 2: Lavaux Panoramic

Chexbres ist auch der ideale Ausgangspunkt für eine bezaubernde Fahrt mit dem Lavaux Panoramic durch die Weinberge. Copyright: Lavaux Panoramic

Möchtest du dich lieber gemütlich zurücklehnen und dabei die Weinberge geniessen? Dann steig in Chexbres alternativ in den Lavaux Panoramic! Dieser charmante Erlebniszug führt dich vor traumhafter Kulisse durch die Weinterrassen zu den pittoresken Winzerdörfern Saint-Saphorin und Chardonne. Es werden auch thematische Abendfahrten zu ausgewählten Weinkellern angeboten.

Highlight 3: Mont Pèlerin und Panoramalift Plein Ciel

Von Vevey aus lohnt sich eine Fahrt mit der Standseilbahn zur Bergstation des Mont-Pèlerin mit sensationeller Weitsicht über die Weinberge und den Genfersee. Copyright: montreuxriviera.com

Contentpartnerschaft mit SBB



Angebote



Tageskarte für 2

Nicht verpassen: Noch bis zum 7. November 2025 reist du zu zweit einen Tag lang besonders günstig durch die Schweiz – auch in der 1. Klasse.



Hop-on, Hop-off

Eine Zugstrecke – viele Highlights: Entdecke jetzt mit der Tageskarte für 2 entspannt und flexibel einige der schönsten Hotspots der Schweiz. Steig einfach ein und aus, wo es dir gefällt und geniesse vielfältige Ausflugsziele in deiner Wunschregion.

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB.Nicht verpassen: Noch bis zum 7. November 2025 reist du zu zweit einen Tag lang besonders günstig durch die Schweiz – auch in der 1. Klasse. Jetzt gemeinsam profitieren Eine Zugstrecke – viele Highlights: Entdecke jetzt mit der Tageskarte für 2 entspannt und flexibel einige der schönsten Hotspots der Schweiz. Steig einfach ein und aus, wo es dir gefällt und geniesse vielfältige Ausflugsziele in deiner Wunschregion. Hier geht’s zu tollen Touren

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Zu guter Letzt solltest du dir einen herbstlichen Ausflug nach Vevey nicht entgehen lassen. In der charmanten Altstadt und an der Promenade geniesst du Kunst und Kultur vom Feinsten mit mediterranem Flair, bevor ein unvergessliches Naturerlebnis in der Höhe auf dich wartet. Zum beeindruckenden Mont Pèlerin fährst du entspannt mit einer historischen Standseilbahn, die dich von der Haltestelle Vevey-Funi alle 20 Minuten durch die Lavaux-Weinberge und das Dorf Chardonne führt. Tipp: Wenn du von der Bergstation noch weiter zum Panoramalift Plein Ciel wanderst, bieten sich dir vom Fernsehturm fantastische Aussichten auf den Genfersee.

Egal, für welches Highlight du dich entscheidest: Im Lavaux kannst du mit jedem Schritt Postkartenmotive sammeln – Weinberge, See und Alpen inklusive, als wär’s die schönste Kinoleinwand der Welt. Ein Ausflug in diese bezaubernde Region schmeckt nach purem Feriengefühl – am besten gleich noch mit einem lokalen Glas Wein in der Hand, für die, die mögen.