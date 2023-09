Das Chablais zwischen Genfersee und Alpengipfeln begeistert Naturliebhaber wie Erholungssuchende. bild: sbb

Entdeckungsreisen ins Chablais

Das Chablais ist ein Paradies für Naturliebhaber und Erholungssuchende. Im Sommer locken zahlreiche Freizeitangebote, spektakuläre Zugstrecken und idyllisch gelegene Dörfer in die Region zwischen Genferseeufer und Alpengipfeln.

patrick baumann

Das Chablais ist mit seiner intakten Natur nicht nur ein Wander- und Veloparadies, sondern bietet in den charmanten Ortschaften auch spannende Ausflugsziele für Kulturinteressierte. Vom Verkehrsknotenpunkt Brig aus ist die Region mit dem Zug klimaschonend und komfortabel zu erreichen. Die schönsten Destinationen sind durch ein gut ausgebautes ÖV-Netz miteinander verbunden, wobei die Bahnlinien der Region selbst schon attraktive Ausflugsziele sind. Die Bahnstrecke von Bex nach Bretaye beispielsweise beeindruckt durch malerische Landschaften aus Wäldern und Bergwiesen. Am Col de Bretaye beginnen zahlreiche Wanderwege und ein Kinderspielplatz mit Rutschbahnen und Sitzbänken lädt zum Verweilen ein.

Der Zug zwischen Aigle und dem Bergdorf Leysin bietet atemberaubende Aussichten auf das Schloss Aigle und die Weinberge des Chablais. Vom Bahnhof Leysin-Feydey sind es nur zehn Gehminuten zur Gondelbahn, die auf die Berneuse und zum Drehrestaurant Le Kuklos führt. Wanderwege, ein Lehrpfad über erneuerbare Energien und ein Klettersteig versprechen spannende Erlebnisse. Eine weitere spektakuläre Zugstrecke führt von Aigle aus über Schwindel erregende Viadukte hinauf nach Les Diablerets. Der Kurort liegt inmitten der Waadtländer Alpen und ist Ausgangspunkt für ein besonderes Abenteuer.

Im Skigebiet Glacier 3000 befindet sich die einzige Hängebrücke der Welt, die zwei Berggipfel verbindet. Die Talstation auf dem Col du Pillon ist per Bus vom Bahnhof Les Diablerets aus zu erreichen. Die rund einstündige Zugfahrt von Aigle nach Champéry führt durch ein märchenhaftes Freizeitgebiet, das unzählige Aktivitäten vom Wandern übers Velofahren und vom Kulturerlebnis bis zur Erholung bietet. Malerische Dörfer wie Troistorrents oder Val d’Illiez mit herrlichen Kirchen und anderen kulturellen Schätzen laden zum Aussteigen und Erkunden ein. Egal wohin die Entdeckungsreise geht, im Chablais sind einzigartige Erlebnisse garantiert.

Schloss Aigle: 2000 Jahre Weinbautradition erleben

bild: sbb

Inmitten von Weinbergen thront das Schloss Aigle auf einem Hügel über der Rhone-Ebene. Ursprünglich im 12. Jahrhundert von Rittern erbaut, beherbergt das Schloss heute ein Weinmuseum. In mittelalterlichem Ambiente tauchen Besucherinnen und Besucher ein in die Welt des Weinbaus und die Geschichte der Region. Die interaktiv gestaltete Ausstellung erklärt anhand von über 10000 Objekten die Arbeit der Winzerinnen und Winzer im Weinberg und bei der Weinherstellung und beleuchtet interessante Themen wie Landschaft, Biodiversität und Wirtschaft.

Aktuelle Praktiken der Weinproduktion werden dabei in einen historischen und ökologischen Kontext gestellt. Nach dem Besuch des Museums empfiehlt sich ein entspannender Spaziergang durch die malerischen Weinberge rund um das mittelalterliche Schloss. Wer die kulinarischen Schätze der Region entdecken will, wird in den Restaurants und Weinstuben fündig. Dort werden lokale Spezialitäten wie Raclette und Fondue serviert.

Rundwanderung von Alp zu Alp

bild: sbb

Atemberaubende Ausblicke, sympathische Bergwirtschaften und eine spektakuläre Hängebrücke: Wanderbegeisterte kommen auf dem Sentier des alpages de Vionnaz im Walliser Chablais voll auf ihre Kosten. Startpunkt der leichten Wanderung ist die Place de la Jorette in Torgon. Von dort geht es hinauf in Richtung Alp Eusin und über Weiden und durch Wälder weiter in Richtung Croix bis zur Alp Chétillon. Danach folgt der Aufstieg nach Conches zum höchsten Punkt der Tour auf über 1700 Meter. Oben angekommen, eröffnet sich ein herrlicher Blick über den Genfersee sowie die umliegenden Gipfel der Waadtländer und Walliser Alpen.

Kurz vor dem Ziel der Tour befindet sich noch eine besondere Attraktion. Umgeben von Lärchen bietet die 150 Meter lange und 28 Meter hohe Jorette-Hängebrücke einen herrlichen Blick auf den Fluss Avançon, der sich durch das Tal windet. Nach der Brücke sind es nur noch ein paar Schritte zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Dauer: 4,42 h

Entfernung: 13,6 Kilometer

Höhenunterschied Aufstieg: 800 Meter

Schwierigkeit: leicht