5 Indoor-Ausflugsziele, die Kids lieben werden (und dich auch)

Einsteigen und Spass haben. bild: sbb

Zugestiegen

5 Indoor-Ausflugsziele, die Kids lieben werden

Die kalte Jahreszeit muss nicht das Ende von Abenteuern bedeuten – erst recht nicht, wenn du bequem mit dem Zug unterwegs bist. Hier sind fünf Ausflüge, die du mit der ganzen Familie unternehmen kannst – bei Wind und Wetter.

team sbb.ch

Mehr «Blogs»

Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, lohnt es sich, ein paar Dinge vorab zu planen – besonders, wenn ihr noch einen Kinderwagen dabei habt. Schaut am besten online oder in der App nach, wo ihr barrierefreie Zugänge wie Lifte und Rampen am Bahnhof findet, damit alles reibungslos klappt. Besonders praktisch ist es, wenn der Zug einen Familienwagen hat – dort gibt’s für die Kleinen eine Menge Spass mit Rutsche, Boot & Co., noch bevor ihr euer Ziel erreicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo unsere Abenteuer hinführen!

Indoorspielplatz Bimano Kids in Bern

bild: bimano

Für die ganz Kleinen bis hin zu den grösseren Kindern bietet der Indoorspielplatz Bimano Kids auf 850m² viel Abwechslung. Hier können sie sich an verschiedenen Attraktionen wie Rutschen, Kletterwänden, Trampolinen und vielem mehr austoben. Es wartet ein Vulkan, ein Bällebad mit dem «weissen Hai» und sogar ein U-Boot-Abenteuer darauf, von den Kids erkundet zu werden – eine Welt voller Spass und Bewegung für jedes Alter. Der Park ist speziell darauf ausgelegt, Kindern einen sicheren und unterhaltsamen Spielort zu bieten – während die Erwachsenen entspannt zuschauen oder mitmachen können.

Bimano verzichtet ausserdem ganz bewusst auf «Plastikschnickschnack», wie sie selbst auf ihrer Homepage schreiben:

«Bei uns ist fast alles von Hand gebaut. Mit viel Liebe zum Detail werden grösstenteils Dinge wiederverwendet, welche normalerweise auf dem Schrottplatz gelandet wären. Unser U-Boot ist ein altes Futtersilo direkt vom Bauernhof, das alte Feuerwehrauto oder das Boot wären schon längst auf Schuhkartongrösse gepresst, wenn sie bei uns nicht eine neue Bestimmung bekommen hätten.»

So macht Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes Spass!

Anreise:

Mit dem Tram Nr. 9 ab Bahnhof Bern Richtung Wankdorf Expo, bis Haltestelle Guisanplatz Expo. Von dort sind es etwa 10 Minuten zu Fuss durch das Expo-Areal.

Mehr zum Bimano Kids in Bern findest du hier

Contentpartnerschaft mit SBB



Warum der ÖV die beste Wahl ist



Attraktive Angebote für Kinder Kinder zwischen 6 und 16 Jahren reisen günstig mit dem ÖV in der ganzen Schweiz – egal, ob für einen Tagesausflug oder ein ganzes Jahr lang. Kinder unter 6 reisen sogar kostenlos.



Für Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs sind, eignet sich die Junior-Karte für nur 30 Franken pro Jahr. Für Kinder, die regelmässig mit einer erwachsenen Person (bspw. Grosi, Götti oder Nachbarin) unterwegs sind, eignet sich bspw. die Kinder-Mitfahrkarte für nur 30 Franken pro Jahr. Alternativ gibt’s auch noch die Kinder-Tageskarte ab 19 Franken. Damit reist ein Kind allein, zusammen mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen einen Tag lang wie mit einem GA durch die Schweiz.



Mehr Informationen sowie Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern unter:

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB.Warum der ÖV die beste Wahl istKinder zwischen 6 und 16 Jahren reisen günstig mit dem ÖV in der ganzen Schweiz – egal, ob für einen Tagesausflug oder ein ganzes Jahr lang. Kinder unter 6 reisen sogar kostenlos.Für Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs sind, eignet sich die Junior-Karte für nur 30 Franken pro Jahr. Für Kinder, die regelmässig mit einer erwachsenen Person (bspw. Grosi, Götti oder Nachbarin) unterwegs sind, eignet sich bspw. die Kinder-Mitfahrkarte für nur 30 Franken pro Jahr. Alternativ gibt’s auch noch die Kinder-Tageskarte ab 19 Franken. Damit reist ein Kind allein, zusammen mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen einen Tag lang wie mit einem GA durch die Schweiz.Mehr Informationen sowie Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern unter: sbb.ch/kinder-sortiment



Skills Park Winterthur

bild: skills park

Der Skills Park ist die perfekte Wahl für alle, die Bewegung lieben. Auf 6000m² bietet die Sport- und Freizeitanlage alles von Skateboarding über Trampolinspringen bis hin zu Klettern und Parkour. Sogar als Ninja Warrior kannst du dich hier versuchen! Die Anlagen sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene konzipiert. Egal, ob die Kinder ihre ersten Skateversuche wagen oder ihre akrobatischen Künste verbessern wollen – hier findet sich für alle etwas. Gut zu wissen: Jeden Sonntagvormittag von 10 bis 12 Uhr (mit Abo von 9 bis 12 Uhr) ist der Park exklusiv für Kinder unter 6 Jahren reserviert.

Anreise:

Der Skills Park liegt etwa 12 Gehminuten vom Hauptbahnhof Winterthur entfernt und ist bequem zu Fuss erreichbar.

Mehr zum Skills Park in Winterthur findest du hier

Chocolarium in Flawil

bild: © Maestrani Schweizer Schokoladen AG

Wer liebt Schokolade nicht? Richtig: Uns kommt auch keiner in den Sinn! Bei der interaktiven Führung im Chocolarium erfahrt ihr, wie Schokolade hergestellt wird, und könnt dem «Geheimnis des Glücks» in der Schoggi auf den Grund gehen. Die Tour dauert etwa eine Stunde – und natürlich gibt es reichlich Gelegenheit zum Naschen.

Für die Kids gibt es die spannende Märchenreihe «MärliTrax» der SBB, die auf der Reise zum Chocolarium mit einer fabelhaften Geschichte über Topolina begeistert. Zu finden auf Spotify.

Perfekt, um in die richtige Schoggi-Stimmung zu kommen!

Anreise:

Vom Bahnhof Flawil sind es etwa 10 Minuten zu Fuss bis zum Chocolarium.

Mehr zum Chocolarium in Flawil findest du hier

Sensorium im Rüttihubelbad, Walkringen

bild: sensorium

Das Sensorium im Rüttihubelbad ist ein Erlebnis für die Sinne. An 70 Stationen auf 1500 Quadratmetern könnt ihr Klänge, Farben, Schwingungen und Düfte erforschen. Spielerisch wird hier Physik erlebbar, und Kinder können sich an Phänomenen wie Licht und Dunkelheit ausprobieren. Das Sensorium ist der perfekte Ort, um die Kreativität zu wecken und einen spannenden Tag mit der ganzen Familie zu verbringen.

Um es mit den Worten von Hugo Kükelhaus zu sagen, auf den die Sensorium-Idee zurückgeht: Die Besuchenden erfahren, wie ...

«... das Auge sieht, das Ohr hört, die Nase riecht, die Haut fühlt, die Finger tasten, der Fuss versteht, die Hand (be-)greift, das Gehirn denkt, die Lunge atmet, das Blut pulst, der Körper schwingt».

Mehr zum Sensorium im Rüttihubelbad findest du hier

Anreise:

Vom Bahnhof Bern mit der S2 bis Worb, dann weiter mit dem Bus Nr. 571 bis zur Haltestelle Rüttihubelbad.

Schloss Burgdorf

bild: schloss Burgdorf

Das Schloss Burgdorf bietet auf über 1500m² und in mehr als 20 Räumen eine spannende Ausstellung zur Geschichte des Schlosses, der Stadt und der Region in Verbindung zur Welt und Gegenwart. Kinder werden hier auf eine interaktive Reise in die Vergangenheit geschickt.

Besondere Highlights sind die Gespenstli-Tour für die Jüngeren (die Kinder helfen dem Schlossgespenst die Koffer zu packen und entdecken dabei spielerisch das Schloss und seine Ausstellung) und die Detektiv-Tour für ältere Kinder ab 9 Jahren (im Museum ist ein wertvolles Objekt entwendet worden und die jungen Detektiv:innen helfen der Kommissarin, den Diebstahl aufzuklären).

Während der Herbstferien gibt es spezielle Familienworkshops, in denen ihr zusammen ins Mittelalter eintauchen könnt. Das Schloss bietet für alle Altersgruppen etwas – von Geschichten über das Mittelalter bis hin zu einer Escape-Tour, die von Jugendlichen entwickelt wurde.

Anreise:

Schloss Burgdorf ist bequem mit dem Zug erreichbar, mit direkten Verbindungen ab Bern (13 Minuten), Olten (29 Minuten), Solothurn (27 Minuten), Thun (53 Minuten) und Zürich (1h 10 Minuten). Vom Bahnhof führt ein 15-minütiger Spaziergang durch die Altstadt zum Schloss. Von 8 bis 23 Uhr fährt der Bus 461 viertelstündlich zum Kronenplatz, von wo das Schloss in 3 Minuten zu Fuss erreicht wird.

Mehr zum Schloss Burgdorf findest du hier

Hast du weitere Tipps, die man mit Familien gut mit dem ÖV erreichen kann? Schreib es uns gerne in die Kommentarspalte!