7 geniale Museen, die du gesehen haben musst

Wir stellen dir sieben ganz besondere Museen vor – zwischen Juragebirge, Neuenburger-, Murten- und Bielersee. Von Vallorbe über Neuenburg bis Biel: Hier kannst du was erleben!

michael grube

Museum für Kunst und Geschichte in Neuenburg

Die drei Jaquet-Droz-Automaten gehören zu den Kernstücken des Museums. bild: Guillaume Perret

Vom Bahnhof Neuenburg gelangst du in ca. 12 Gehminuten bequem zum Museum für Kunst und Geschichte, direkt am Neuenburgersee. Hier solltest du dir unbedingt die interessante Dauerausstellung «Bewegungen» anschauen, die mit 200 Exponaten aus der Sammlung einen frischen und interdisziplinären Blick auf das Thema Mobilität wagt. Jeden ersten Sonntagnachmittag des Monats werden zudem die berühmten Jaquet-Droz-Automaten zum Leben erweckt – drei einzigartige Kunstwerke Neuenburger Uhrmacherkunst aus dem 18. Jahrhundert. Darüber hinaus beherbergt das Haus Werke von Courbet, Monet, Renoir und anderen berühmten Künstlern.

Mittwochs ist der Eintritt ins Museum gratis und mit der Neuenburg Tourist Card kommst du jederzeit kostenlos hinein.

Maison de l’Absinthe in Môtiers

Im Maison de l’Absinthe gibt es viel zu lernen – und zu verkosten! bild: Maison de l’Absinthe

Das Maison de l’Absinthe befindet sich mitten im kleinen Ort Môtiers an der Areuse im Val-de-Travers. Vom Bahnhof des Ortes kommst du in nur wenigen Minuten zu dieser wohl wichtigsten Anlaufstelle für Absinthliebhaber. Im ehemaligen Hôtel de District gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der «Grünen Fee» und du erfährst, wie dieser ganz besondere Alkohol hergestellt wird und woher seine Zutaten stammen. Nach deinem Besuch kannst du in der Bar fast 30 verschiedene Arten von Absinth probieren und im Shop natürlich auch kaufen.

Unterirdische Mühlen in Le Locle

Die informativen Audioguides führen dich durchs Industriedenkmal. bild: Guillaume Perret

Der Zug bringt dich zum Bahnhof Col des Roches, von wo aus du in sieben Gehminuten bei den unterirdischen Mühlen bist. Und hier erwartet dich ein wirklich einmaliges Industriedenkmal; 23 Meter unter der Erde. Auf einem faszinierenden Spaziergang erfährst du alles über die Geschichte dieser erstaunlichen Erfindung aus dem 17. Jahrhundert und den Einfallsreichtum der Bewohnerinnen und Bewohnern der Region.

In den Wintermonaten kannst du diese regelrechte unterirdische Fabrik von Dienstag bis Sonntag entdecken. Aber zieh dich warm an: In der Grotte herrschen dauerhaft nur sieben Grad. Auch solltest du gut zu Fuss sein, denn der Besuch führt über zahlreiche Treppen.

Lass dich von diesen Museen in der Region Jura & Drei-Seen-Land begeistern und geniesse die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs: planbare Ankunftszeiten, flexible Aus- und Einstiegsorte und attraktive Sparangebote.



Einsteigen und Spass haben: Kinder sind mit dem ÖV günstig oder sogar kostenlos in der ganzen Schweiz unterwegs. Sparangebote

Profitiere von Sparbilletten mit bis zu 50% Rabatt und Spartageskarten schon ab 29 Franken. Je früher du buchst, desto günstiger fährst du:

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Jurassisches Museum für Kunst und Geschichte in Delémont

Was ist eigentlich DER Jura? Das Museum in Delémont erklärt es dir. bild: jura Tourisme

Zum Jurassischen Museum für Kunst und Geschichte kommst du am besten mit dem Zug bis zum Bahnhof Delémont und von dort aus in ca. 13 Minuten zu Fuss. Es liegt mitten in der charmanten Altstadt und bietet neben wechselnden Sonderschauen eine interessante Dauerausstellung. Diese beleuchtet die Geschichte des jüngsten Schweizer Kantons anhand von Klischees und Symbolen und erklärt dir alles rund um das Juragestein, das Juragebirge, den «Tête de Moine» – den typischen Käse der Region – und vieles mehr.

Das Museum bietet einen Empfangsbereich mit Shop und Cafeteria und jeden Samstag und Sonntag öffentliche Führungen.

Eisen- und Eisenbahnmuseum in Vallorbe

Für kleine und grosse Bahnfans ist die grosse Miniatureisenbahnanlage ein Muss. bild: Vincent Bourrut

Das Museum in der majestätischen, grossen Schmiede erreichst du ab dem Bahnhof Vallorbe nach einem ca. zwölfminütigen Spaziergang. Hier erlebst du ein Stück Industriegeschichte aus nächster Nähe, in einem Komplex, der im Jahre 1495 erbaut wurde und die Wasserkraft der Orbe mit sechs Schaufelrädern nutzt. Zusätzlich kannst du hier eine Miniatureisenbahn mit Schweizer und ausländischen Modellen auf insgesamt 227 Streckenmetern bewundern.

Im Shop werden vielfältige, handgeschmiedete Artikel angeboten sowie Schmuck, Vallorber Feilen, Schweizer Messer, Musikdosen und vieles mehr.

Cité du Temps in Biel

Das Design des Museums stammt vom weltbekannten japanischen Architekten Shigeru Ban. bild: cité du Temps

Diese «Stadt der Zeit» erreichst du vom Bahnhof in Biel aus mit den Buslinien 2, 3, 4 und 72. Du steigst dann ganz einfach an der Haltestelle «Omega» aus. Das faszinierende Gebäude vereint den verspielten, fröhlichen Stil der Marke Swatch und den luxuriösen Charakter von Omega unter einem Dach. Auf zwei Etagen erlebst du hier durch Filme, Exponate und interaktive Elemente die Geschichte der beiden Kult-Marken.

Übrigens ist der Eintritt in die spannende Welt der Zeit gratis.

Besucherzentrum Chocolats Camille Bloch in Courtelary

Fast wie im Schlaraffenland: Bei Chocolats Camille Bloch fliesst die Schokolade aus dem Hahn! bild: Ariane Pochon

Eine schokoladige Entdeckungsreise erwartet dich am Fuss des Chasseral. Hin gelangst du bequem mit dem Zug über La Chaux-de-Fonds oder Biel. Vom Bahnhof in Courtelary sind es dann nur noch fünf Minuten zu Fuss bis zum Besucherzentrum von Chocolats Camille Bloch. Hier erwartet dich mehr als ein Museum, denn die Erlebniswelt rund um die Kultmarken Ragusa und Torino mit ihren interaktiven Experimenten, der Live-Herstellung von Produkten wird alle deine Sinne ansprechen. Und selbstverständlich darfst du die Schokolade am Ende auch kosten!

Nicht nur Familien freuen sich zusätzlich über die Ateliers, das Bistro, den Shop sowie den Park mit Spiel- und Picknickplatz – alles inmitten der wunderschönen Landschaft am Chasseral.