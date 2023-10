Die ukrainische Luftwaffe erklärte gegenüber der «Kyev Post», dass die Ausbildungsdauer von den Fähigkeiten der ankommenden Piloten, der Verfügbarkeit der Flugzeuge und der Kapazität der Ausbildungseinrichtung abhänge. Man gehe von vier Monaten für erfahrene Piloten (in Dänemark) und zwei Jahren für neue Piloten (in Grossbritannien) aus.

«Dank des aussergewöhnlichen technischen Fortschritts bei Hard- und Software ist der Unterschied zwischen DCS und echtem Filmmaterial nur noch schwer zu erkennen. Das ist wunderbar für Sie und für die Branche im Allgemeinen. In Anbetracht der aktuellen Situation in der Ukraine ist es jedoch von grösster Wichtigkeit zu vermeiden, dass Bilder erzeugt werden, die falsch interpretiert werden und möglicherweise Menschenleben gefährden könnten. Daher möchten wir Sie bitten, vernünftig zu sein und DCS nicht zur Erstellung von Videos dieser Art zu verwenden.»

Es handelte sich um eine Szene aus einer DCS-Simulation. Und die Game-Entwickler sahen sich veranlasst, einen Aufruf an die weltweite Community zu richten:

Zum «Ghost of Kiev» kursierte ein vermeintliches Video, das auf den Social-Media-Plattformen millionenfach geklickt und verbreitet wurde, sich jedoch als Fake herausstellte.

Als Russlands Armee im Februar 2022 in die Ukraine einfiel und der verbrecherische Angriffskrieg weltweites Entsetzen auslöste, kursierten Meldungen über einen heldenhaften ukrainischen Kampfpiloten, der angeblich an einem Tag mehrere russische Maschinen abschoss.

Natürlich gebe es Unterschiede zwischen kommerziell erhältlicher Flugsimulator-Software und vollwertigen F-16-Simulatoren, ganz zu schweigen von der echten Fliegerei, hält The Warzone nun fest. DCS-Simulatoren seien jedoch «extrem realitätsgetreu» und eigneten sich gut für die allgemeine Einarbeitung der Piloten und einige Verfahrensschulungen.

«Wir verändern die Art und Weise, wie wir Piloten ausbilden, und werden in der Lage sein, die Qualität tatsächlich schneller zu steigern und fast jederzeit eine ergänzende Ausbildung hinzuzufügen. Dadurch wird die Zeit verkürzt, die benötigt wird, um die Schüler auf ihre Flüge vorzubereiten.»

Damals wurde über ein Trainingsgeschwader auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Arizona berichtet, das mit kommerziell erhältlichen Virtual-Reality-Headsets und anderen Gaming-Peripheriegeräten trainierte. Dies sei eine kostengünstige Möglichkeit «zur Ergänzung traditioneller Trainingsprogramme am Boden und in der Luft.»

Das öffentlich verfügbare, extrem realistische Luftkampf-Videospiel sei so präzise, dass es von echten Militärpiloten zum Training genutzt werde, hielt der über Militärthemen schreibende US-Blog The Warzone 2021 fest.

Russische Militärblogger machen sich in ihren Telegram-Kanälen offenbar über die Verwendung des kommerziellen Flugsimulators durch die Ukraine lustig. Tatsächlich trainieren aber unter anderem Piloten der US-Luftwaffe schon seit einigen Jahren mit dem Computerspiel DCS.

Blick in das virtuelle F-16-Cockpit. Der Pilot hat dank VR-Brille eine 3D-Rundumsicht.

Blick in das virtuelle F-16-Cockpit. Der Pilot hat dank VR-Brille eine 3D-Rundumsicht. Screenshot: YouTube

Das simulierte Flugzeug sei identisch mit der F-16, die mehrere westliche Länder an die Ukraine liefern. Inzwischen haben Dänemark, die Niederlande und Norwegen Dutzende von Maschinen zugesagt, und die Ausbildung der Ukrainer soll dank internationaler Koordination möglichst rasch ablaufen.

Anzumerken bleibt, dass es sich dabei nicht um vertrauliche oder gar geheime Dokumente handelte. Das inzwischen in der Schweiz ansässige Unternehmen und der Mann versichern, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei.

Ironie der Geschichte: Ein leitender Angestellter des Unternehmens – ein russischer Staatsbürger – wurde 2019 von einem US-Gericht verurteilt, weil er F-16-Handbücher beschafft und nach Russland hatte schicken lassen. Der damalige Chefprogrammierer von Eagle Dynamics war zuvor in Georgien verhaftet und an die USA ausgeliefert worden.

Die 1991 in Moskau gegründete Entwicklerfirma nennt sich Eagle Dynamics und hat heute ihren Geschäftssitz in Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg. Eine Medienanfrage von watson blieb zunächst unbeantwortet.

Der Mehrzweckkampfjet F-16 Fighting Falcon wurde in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt, wobei er zunächst nur als Abfangjäger konzipiert war. Der US-Rüstungskonzern General Dynamics hat den einstrahligen Jet mehrmals modernisiert. Die Produktion wurde in den 80er-Jahren auf die Modelle F-16C und F-16D (ein-/zweisitzig) mit verbesserter Bordelektronik und leistungsfähigerem Triebwerk umgestellt. Gut zwei Dutzend Staaten haben F-16-Modelle für ihre Luftwaffe beschafft. Es sind darum nicht nur viele Maschinen verfügbar, sondern auch viele Instruktoren sowie Ersatzteile, wovon die Ukraine profitiert.

Was die F-16 ausmacht

Zwar dürften Flugsimulatoren in jeder modernen Armee zur Ausbildung der Militärpiloten herangezogen werden. Doch im vorliegenden Fall gibt es mehrere Besonderheiten:

The War Zone

The War Zone quelle: thedrive.com

Was hat DCS mit dem «Ghost of Kiev» zu tun?

Ist so ein Training ernstzunehmen?

Was ist daran speziell?

Die ukrainische Luftwaffe nutzt ein populäres Computerspiel, um ihre Piloten möglichst schnell auf den amerikanischen Kampfjet F-16 umzuschulen. Die russische Entwicklerfirma sitzt in der Schweiz.

