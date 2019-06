Digital

Google verblüfft alle und leakt das neue Pixel 4 gleich selbst – so sieht es aus



Seit 2016 veröffentlicht Google jedes Jahr ein Top-Smartphone der Pixel-Reihe. Auch dieses Jahr soll ein neues Modell erscheinen: das Pixel 4. Wie das aussieht, zeigt Google jetzt selbst auf Twitter.

Wer sich bisher zum neuen Top-Smartphone von Google informieren wollte, war vor allem auf sogenannte Leaks angewiesen – inoffizielle Informationen von Dritten im Internet. Normalerweise ignorieren die Hersteller diese Leaks oder versuchen sie gar aus dem Netz zu tilgen. Nicht so Google: Der Android-Entwickler narrt die Handy-Leaker und hat nun einfach selbst ein Foto des kommenden Pixel 4 auf Twitter veröffentlicht.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

Wohl mit Anspielung auf die bisher veröffentlichten Leaks kommentiert Google das Foto mit den Worten «Nun, da es ein gewisses Interesse zu geben scheint, hier ist es! Warte, bis du siehst, was es kann.»

Natürlich gibt es keine Garantie, dass das Bild das finale Design zeigt. Aber dass Google seine Fans mit einem Fake-Bild auf die falsche Spur führt und so massiv verärgern würde, ist kaum zu erwarten. So oder so: Die Veröffentlichung ist ein gelungener PR-Stunt.



Pixel-Phones zeichnen sich durch schnelle System-Updates und sehr gute Handy-Kameras aus. Und auch dieses Jahr scheint Google bei der Kamera noch eine Schippe drauflegen zu wollen.



Jetzt mit Dual-Kamera

Das Bild zeigt das Google-Gerät von der Rückseite. Im Gegensatz zu bisherigen Modellen scheint das Pixel 4 mit einer Dual-Kamera ausgestattet zu sein. Die Linsen sind zudem in einem quadratischen Bereich eingebaut. Dort finden sich auch Kameralicht und ein weiterer Sensor. Wozu dieser gut ist, ist bisher nicht bekannt.

Auch ein Fingerabdrucksensor fehlt auf der Rückseite. Es könnte sein, dass Google den Sensor unter das Display verbaut – so wie beispielsweise beim Samsung Galaxy S10 oder OnePlus 7 Pro.

Leaks zum Pixel 4

Wie giga.de berichtet, könnte das kommende Google-Smartphone über einen Chip verfügen, der eine verbesserte Gestensteuerung erlaubt. So könnte sich das Smartphone beispielsweise mit Handbewegungen steuern lassen, ohne den Bildschirm zu berühren.

Laut giga.de soll auch der Rahmen auf der rechten Seite berührungsempfindlich sein. So sollen Nutzer per Druck die Lautstärke einstellen können. Bei diesen Infos handelt es sich aber um Spekulationen.



Google verkauft seine Pixel-Smartphones offiziell nicht in der Schweiz. Über Online-Händler können sie problemlos auch bei uns erworben werden.

