Nutzer melden Abstürze von Android-Apps – so kannst du das Problem lösen

Das einzig wahre Quiz zur Pollensaison: Sex oder Heuschnupfen?

Der Frühling sorgt nicht nur für Frühlingsgefühle, sondern auch hie und da für einen lästigen Heuschnupfen. Visuell entlädt sich beides kurioserweise sehr ähnlich.

Nicht alle haben das Glück, den Frühling einfach so geniessen zu können, denn die Pollenbelastung in der Frühlingsluft fördert bei manchen von uns heftigen Heuschnupfen zutage. Will heissen: Es wird geniest, was das Taschentuch hält. Und auch wenn es appetitlicheres gibt, als den Niesreflex, so ist es schwer zu bestreiten, dass das Gefühl eines inbrünstigen Niesers wunderbar ist. Zumindest bis der nächste ansteht.

Ein wunderbares Gefühl kennen wir natürlich auch von anderswo. Dem Schlafzimmer …