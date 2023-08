Fünf alte Handys, die ein (kleines) Vermögen wert sind

Um technisch auf dem aktuellsten Stand zu sein, geben wir hunderte Franken für die neuesten Smartphones aus. Vielleicht sollten wir einmal prüfen, ob wir mit einem unserer alten Handys das neue bezahlen könnten? Tatsächlich können nämlich Geräte der ersten Handy-Generationen einen immensen Sammlerwert haben – vor allem, wenn auch die Originalverpackung noch vorhanden ist. Wir haben auf Ebay recherchiert und die Top 5 der wertvollsten Mobiltelefone aufgestellt.

Platz 1: Motorola DynaTAC 8000x

Marty Cooper von Motorola mit einem Prototypen des ersten Mobiltelefons. Bild: AP

Den Lottogewinn haben Besitzer des Motorola DynaTAC 8000x gezogen. Das erste kommerziell vertriebene Mobiltelefon kam 1983 auf den Markt und kostete etwa 4'000 US-Dollar. Es war ein Kilo schwer und mit 33 Zentimetern Länge nichts für die Hosentasche. Heutzutage kann das Gerät bis zu 80'000 Franken erzielen, wenn es in sehr gutem Zustand ist – und natürlich unter dem Vorbehalt, dass man einen interessierten Käufer findet.

So warb Motorola für das erste kommerzielle Mobiltelefon. bild: motorola

In der Schweiz kann man für ein Motorola DynaTAC 8000x (Baujahr 1983) mit originaler Bedienungsanleitung, Tasche und Ladeeinheit auf Ebay gerade ab einem Startpreis von gut 83'000 Franken mitbieten. Wer 118'000 Franken hinlegt, kann es sofort kaufen. Laut Ebay ist noch kein Gebot eingegangen.

Raritätenjäger sind ganz wild nach dem Motorola DynaTAC 8000x. Aber auch wild genug, um dafür (mindestens) 85'000 Euro auszugeben? screenshot: ebay

Hinweise zu den Angaben Die Top 5 der wertvollsten Mobiltelefone wurde erstellt, indem auf gängigen Online-Marktplätzen wie Ebay Preise verglichen wurden. Sie erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit, sondern bildet eine Momentaufnahme des Marktes ab. Ob die hier gelisteten Handys beim Verkauf dann tatsächlich die geforderte Summe erzielen, hängt davon ab, ob sich ein zahlender Käufer findet.

Platz 2: iPhone

Das iPhone der ersten Generation von 2007. bild: Wikipedia / Carl Berkeley

Als Apple 2007 das erste iPhone herausbrachte, war das der Startschuss in ein neues smartes Zeitalter. Ab jetzt ging es nicht mehr nur darum, zu telefonieren oder Kurznachrichten zu verschicken. Man hatte tatsächlich einen kleinen Computer in der Hosentasche, dessen Bedienung durch Apps unkompliziert war.

Aluminium-Rückseite der ersten iPhone-Generation mit Kamera, die eine Auflösung von 2 Megapixel besitzt. bild: wikipedia / Robert Scoble

Das iPhone 2G ist technisch heute nahezu unbrauchbar. Dennoch zahlen Sammler für ein iPhone der ersten Generation viel Geld. Der Wert hängt dabei stark vom Zustand des Gerätes ab. Für ein gebrauchtes iPhone 2G gibt es um die 150 Euro. Unbenutzte oder sogar original verpackte Smartphones können bis zu 2'000 Franken einbringen. Bei Ebay wird zurzeit gar eines für knapp 4000 Franken gehandelt.

Ein iPhone der ersten Generation bei Ebay: Das Telefon mit Originalverpackung und Kabellage soll dem Verkäufer fast 4000 Euro einbringen.

Platz 3: Nokia 8110

1996 sah das coolste Handy der Welt so aus: Spätestens als Keanu Reeves als Neo im Film «Matrix» mit dem Nokia 8110 telefonierte, war es weltberühmt. bild: wikipedia / krystof.k

Das Nokia 8110 kam 1996 auf dem Markt und wurde 1999 clever durch den Kult-Film «Matrix» beworben und weltbekannt. Der Schutzdeckel für die Tastatur lässt sich aufschieben. Weil das Nokia 8110 gekrümmt war, wurde es auch als «Matrix-Banane» bezeichnet. Etwas weniger als 1000 Franken mussten Kunden für das Gerät damals zahlen.

Du hast in den Neunzigern eins besessen? Das könnte sich jetzt auszahlen, denn noch original verpackte Modelle können bis zu dreimal so viel wie der ursprüngliche Verkaufspreis einbringen. Ist das Handy allerdings gebraucht, ist der Preisverfall gross, dann gibt es höchstens noch 100 Franken.

Platz 4: Nokia 8800

Das Nokia 8800: Sein Schutzdeckel wird nicht aufgeklappt, sondern nach unten geschoben. Es kann Preise von mehreren Hundert Franken erzielen. Bild: Shutterstock

Telefone des finnischen Herstellers Nokia waren in den 1990er Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends absoluter Kult. Dann kam Apple mit dem ersten Smartphone und leitete den Untergang des Handy-Herstellers ein. Was bis dahin an Nokia-Handys erschienen war, kann heute wertvoll sein. Wie zum Beispiel das Nokia 8800. Es kam 2005 auf den Markt und galt wegen seines kratzfesten Bildschirmes und des schicken Schiebe-Mechanismus des Schutzdeckels als Luxus-Handy.

Gebrauchte Geräte wechseln auch heute noch bei Ebay für 120 bis 200 Franken den Besitzer. Wenn das Handy hingegen komplett unbenutzt bei dir zu Hause herumliegt, kann es bis zu 800 Franken einbringen. Das Nokia 8800 gibt es ausserdem in einer Arte-Carbon- und einer Sirocco-Version, die mittlerweile viel Geld wert sind. Verkäufer auf Ebay handeln diese Editionen zurzeit für rund 1200 Franken.

Platz 5: Motorola 3200

Das Motorola International 3200 war 1992 eines der ersten GSM-fähigen Mobiltelefone, bei dem die gesamte Technik im Handapparat integriert wurde. Bild: Shutterstock

Und auch dieser alte Motorola-Knochen findet heute noch seine Liebhaber: Er ist der Nachfolger des Motorola DynaTAC 8000x und kam rund zehn Jahre später auf den Markt. Das 3200 wiegt zwar nur halb so viel wie der Handy-Urvater, ist aber genauso unhandlich. Die Preise für das Gerät liegen bei um die 100 Franken. Ist die Originalverpackung noch vorhanden, rufen Auktionatoren und Verkäufer auch schon mal Preise von 300 bis 800 Franken auf.

(t-online)

