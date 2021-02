Stell dir vor, du wachst am Morgen auf und stellst verwundert fest, dass etwas nicht stimmt mit deinen AirPods. Einer der beiden kabellosen Ohrstöpsel fehlt.

So erging es einem Familienvater gemäss seinem Facebook-Posting vom 3. Februar. Da schreibt Bradford Gauthier:

«Hier ist einer für die Rekordbücher... Ich wachte heute Morgen auf, fühlte mich gut, aber als ich versuchte, ein Glas Wasser zu trinken, ging es nicht runter, ich musste mich vorbeugen, um es in die Spüle auslaufen zu lassen. Ekelhaft. Irgendetwas fühlte sich komisch an, ich hatte einen starken Druck in der Brust, aber ich dachte, mein Hals sei nur trocken oder so, vom Schneeschaufeln gestern Abend... Gleich danach suchte ich nach meinen AirPod-Kopfhörern, die ich am Abend zuvor beim Schlafengehen gehört hatte, und konnte nur einen finden ...»

quelle: facebook.com