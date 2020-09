Digital

Apple kündigt nächste Keynote an – kommt jetzt das iPhone 12?



Apple kündigt nächste Keynote an – kommt jetzt das iPhone 12?

Am 15. September werden neue Produkte vorgestellt. Das Motto der Veranstaltung lautet «Time Flies».

Wann ist die Keynote?

Die Apple-Keynote ist am 15. September 2020. Die Produkte-Vorstellung wird am nächsten Dienstag ab 19.00 Uhr (MEZ) im Internet übertragen. Dass es bei der reinen Online-Show um die neuen iPhones geht, ist allerdings fraglich.

Eigentlich präsentiert Apple jeweils im September die neue iPhone-Generation. Doch 2020 soll sich wegen der Corona-Krise der weltweite Verkaufsstart verzögern. Gemäss unbestätigten Meldungen kann die weltweite Lancierung der in Asien gefertigten iPhones frühestens im Oktober erfolgen.

Der September-Event werde sich auf die neue Apple Watch konzentrieren, prognostiziert der Techjournalist Mark Gurman, der für Bloomberg berichtet. Das Motto der am Dienstag verschickten Keynote-Einladung «Time Flies» (die Zeit verfliegt), dürfte ein Hinweis auf die kommende sechste Generation von Apples Smartwatch und watchOS 7 sein.

Die Apple Watch Series 6 soll neben einem leistungsfähigeren neuen Prozessor noch robuster (wasserdicht) und ausdauernder sein. Die bemerkenswerteste Neuerung bei den Gesundheits-Funktionen ist angeblich ein Pulsoximeter. Dieser Sensor misst den Sauerstoffgehalt im Blut.

Laut Gerüchteküche könnte es zudem erstmals eine Apple Watch SE geben. Hinter der «Special Edition» soll sich eine günstigere Einsteiger-Variante mit gleichem Prozessor, aber günstigerem Gehäuse und Display verbergen.

Kommen die «AirTags»?

Laut Gerüchteküche lanciert Apple unter der Bezeichnung «AirTag» eine Art Smart-Anhänger oder -Plakette. Das Zubehör soll dank weitreichenden Ortungsfunktion zum Beispiel das rasche Auffinden von Schlüsseln ermöglichen. Man soll die kleinen Dinger an allen möglichen Gegenständen befestigen können, um dann übers iPhone oder ein anderes Apple-Gerät innert Sekunden den Standort zu bestimmen.

Bluetooth-Tracker bietet der US-Hersteller und Marktführer Tile seit ein paar Jahren an. Nun soll Apple in diesen Markt vorstossen und dabei auf die Ultrabreitband-Technologie (UWB) setzen, die eine präzisere Ortung ermöglicht. UWB-Chips stecken bislang nur in den iPhone-Modellen 11, 11 Pro und 11 Pro Max (aber nicht im neuen iPhone SE).

Was ist mit neuen iPads?

Neue Apple-Tablets sind definitiv in der Pipeline. Ob sie am 15. September präsentiert werden, ist nicht klar.

Ein neues «iPad Air»-Modell mit schlanken Einfassungen könnte als nächstes kommen, ähnlich dem iPad Pro. Dabei handelt es sich laut The Verge um das 10,8-Zoll-iPad, das der Analyst Ming-chi Kuo Anfang 2020 vorhergesagt hatte.

Was sonst noch?

Möglicherweise ein kleinerer, weniger teurer HomePod-Smart-Lautsprecher. Und Apple-Kopfhörer – also keine Ohrstöpsel à la AirPods Pro, sondern «Over-Ear».

Und das iPhone 12?

Apple wird alles daran setzen, die neuen iPhones, zu denen laut Gerüchteküche 5G-Modelle gehören, möglichst rasch zu lancieren. Im Hinblick aufs Weihnachsgeschäft und das traditionell gewinnträchtigste Geschäftsquartal zählt jede Woche. Gurman geht von einer Präsentation im Oktober aus.

Ende Juli hatte Apples Finanzchef Luca Maestri in einer Telefonkonferenz mit Blick auf die traditionelle September-Präsentation erklärt: «In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass dies ein paar Wochen später geschieht.»

Was ist mit neuer Software?

iOS 14 ist bekanntlich bereits als Beta-Version in der Testphase. Wie auch iPadOS 14, die Variante für Tablets.

Apple werde die nächsten Aktualisierungen der iPhone- und iPad-Software gemäss Mark Gurman noch in diesem Monat veröffentlichen, die Software-Updates für Apple Watch, Apple TV und Mac sollen «im Herbst» herauskommen.

Das würde bedeuten, dass iOS 14 und iPadOS 14 noch im September für die bisherigen Apple-Geräte (ab iPhone 6S und iPad 5. Generation) als Download verfügbar sind.

Wo kann man die Keynote mitverfolgen?

Als Video-Stream. watson berichtet live.

