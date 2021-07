Darum erhalten alle Winterthurer Sekschülerinnen und -schüler ein iPad

«Neu stehen in der Stadt Schaffhausen im Kindergarten pro Kindergarten-klasse drei iPads zur Verfügung, in der 1. bis 3. Klasse sind es zwölf iPads pro Klasse und ab der 4. Klasse erhalten die Schülerinnen und Schüler ihr persönliches Leihgerät, ein Surface Go. Die Lehrpersonen bekommen leihweise ein Surface Pro 7. So sind in der Stadt Schaffhausen nun knapp 1000 iPads, 2000 Surface Go und 500 Surface Pro 7 im Einsatz.»