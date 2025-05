Apple öffnet iPhones: Siri erhält Konkurrenz durch ChatGPT, Gemini und Co.

Apple steht seit der Vorstellung seiner KI-Anwendung Apple Intelligence im Juni 2024 in der Kritik. Die auf der Entwicklerkonferenz WWDC präsentierten Funktionen wurden nur schleppend ausgeliefert, die für Siri angekündigten neuen Fähigkeiten gibt es bislang noch gar nicht. In Kalifornien wurde mittlerweile eine Sammelklage eingereicht, da Nutzer das iPhone 16 wegen der KI-Versprechen gekauft hatten.

Anders als bei der bisherigen Lösung, dass Siri komplexe Anfragen lediglich an ChatGPT weiterleitet, sollen die Drittanbieter-Assistenten direkt als Standardsysteme agieren. Sie wären dann über systemweite Gesten wie das Gedrückthalten der Seitentaste am iPhone erreichbar und könnten Funktionen wie App-Starts, Smart-Home-Steuerung oder Sprachnavigation übernehmen.

Bei Migros, Coop und Co. wird immer mehr geklaut – die Sonntagsnews

Schweizer Detailhändler kämpfen mit zunehmendem Ladendiebstahl, IT-Fachkräfte fürchten um ihre Arbeitsplätze und das geplante Wasserkraftwerk Gornerli sorgt für Kontroversen: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Schweizer Detailhandel hat laut «NZZ am Sonntag» wegen zunehmender Ladendiebstähle im Jahr 2023 ein Krisentreffen mit den kantonalen Polizeikommandanten initiiert. Beim Treffen hätten demnach Branchenvertreter eine bessere Zusammenarbeit gefordert, da sich viele Händler in mehreren Kantonen mangelhaft geschützt gefühlt hätten. Die Polizeikommandanten-Konferenz (KKPKS) habe das Treffen gegenüber der Zeitung bestätigt, jedoch keine weiteren Angaben gemacht. Auslöser sei eine Welle organisierter Diebstähle gewesen, seit der Coronapandemie seien die Zahlen explodiert, schrieb die «NZZ am Sonntag» weiter. Laut Polizeistatistik habe es 2024 fast 26’000 Fälle gegeben – gegenüber 15’600 im Jahr 2014. Die Swiss Retail Federation, welche über 1900 Detailhändler vertrete, gehe zudem von einer erheblichen Dunkelziffer aus. «Die Hemmschwelle, Ladendiebstähle zu begehen, scheint in der Schweiz gefallen zu sein», sagte deren Direktorin Dagmar Jenni zur Zeitung.