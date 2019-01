Digital

WhatsApp: iPhone-User können neue Features ausprobieren



Die zu Facebook gehörende Chat-App hat eine neue Beta-Version für iOS-Geräte veröffentlicht. Der Messenger bietet nun vier neue Funktionen, die iPhone-Nutzer ausprobieren können – beispielsweise bei den Stickern.

Wer WhatsApp auf einem iPhone nutzt, kann derzeit eine Reihe neuer Funktionen für den Messenger testen. Dazu gehören unter anderem neue Möglichkeiten bei der Sticker-Funktion. Das berichtet WABetaInfo.

1. Sticker auf Bildern nutzen

iOS-Nutzer bekommen die Möglichkeit, bei Bildern Sticker mitzuschicken. Bisher könnten Nutzer entweder Emojis oder Sticker zum Standort oder zur Uhrzeit mitschicken. In der Testversion können auch persönliche Sticker ausgewählt werden. WhatsApp bietet dafür einen neuen Reiter mit dem Namen «Sticker».

Um Bildern Emojis oder Sticker hinzuzufügen, gehst du wie folgt vor:

Schicke ein Foto an einen Nutzer. Bevor du das Bild endgültig versendest, bietet WhatsApp die Möglichkeit, eine Beschriftung hinzuzufügen. Oben findet sich auch ein Smiley-Symbol. Klicke drauf. Jetzt kannst du ein Emoji wählen. Mit dem Finger kannst du die die Position oder die Grösse des Emojis ändern.

2. Gruppierte Sticker lassen sich leichter verwalten

Wenn Nutzer zwei Sticker auf einmal schicken, gruppiert WhatsApp sie in einer Zeile. In der Beta-Version für iOS können Nutzer sich Informationen zum Sticker anzeigen lassen. Auch lassen sich einzelne Sticker löschen oder an andere Nutzer weiterleiten.

3. Privat antworten in Gruppenchats

In Gruppenchats können Nutzer nun wählen, ob sie auf eine Nachricht privat antworten möchten. Dazu bietet WhatsApp die Funktion «Privat antworten». Wird die gewählt, öffnet der Messenger ein neues Fenster mit dem Kontakt, dem man antworten möchte.

4. Status heimlich anschauen

iPhone-Nutzer mit der 3D-Touch-Funktionen können in der WhatsApp-Beta heimlich den Status-Update von Kontakten anschauen. Hier können Nutzer auch den Kontakt stumm schalten.

So gehts

Wann die Funktionen für alle Nutzer verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Um die Funktionen zu nutzen, muss man die aktuelle WhatsApp-Beta-Version für iOS installieren. Dabei handelt es sich um Version 2.19.10.

Dafür muss man sich als Beta-Tester anmelden. iOS-Nutzer müssen die App «Testflight» installieren . Wer als Android-Nutzer Beta-Tester werden möchte, muss sich unter diesem Link registrieren. Teilnehmen kann man nur, wenn Plätze für Tester frei sind. Und Vorsicht: Beta-Tester müssen damit rechnen, dass die App nicht immer stabil läuft.

