Basel, Bern und Zürich wollen mit neuer App «grüne» Mobilität fördern

So wollen Basel, Bern und Zürich per App einen «grüneren» Verkehr fördern

Zürich will den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel so einfach wie möglich machen. Eine neue «App für alle Wege» soll Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern alle verfügbaren Verkehrsmittel aufzeigen und den ÖV mit Sharingangeboten wie Leihvelos verbinden. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat für die Beschaffung einmalige Ausgaben von 7,25 Millionen Franken.

Für den zukünftigen Betrieb sind jährlich wiederkehrende Ausgaben in Höhe von 1,37 Millionen Franken vorgesehen, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Die Städte Basel, Bern und Zürich wollen die App gemeinsam beschaffen, die den Nutzenden ermöglicht, nahtlos Reisen zu suchen, zu buchen und zu bezahlen.

Das Erklärvideo:

Wie soll das Ziel erreicht werden?

Die sogenannte «MaaS-Lösung» steht für «Mobility as a Service» – also «Mobilität als Dienstleistung», verpackt in eine App, wie es in der Mitteilung heisst.

«MaaS» soll Angebot und Nachfrage aber nicht nur digital zusammenbringen, sondern auch auf der Strasse. So ist ein Netz von Mobilitätshubs geplant. Das sind Standorte, an welchen Sharing-Verkehrsmittel verfügbar sind. Diese befinden sich beispielsweise an ÖV-Knotenpunkten.

Ziel ist es, dass die Fahrgäste die Verkehrsmittel möglichst jederzeit dort nutzen und miteinander kombinieren können, wo sie diese benötigen.

Die Ausschreibung der App wurde bereits im September 2023 publiziert. Sie soll allerdings erst im Laufe des Jahres 2025 an den Start gehen, bzw. in die App-Stores kommen.

