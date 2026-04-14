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Roboterkrieg: Ukraine meldet Eroberung von russischer Stellung

Unbemanntes Kampffahrzeug (Kampfroboter) der Ukraine. 2026.
Unbemanntes ukrainisches Raupenfahrzeug mit Bordkanone.Bild: PD

Ukraine meldet Meilenstein im Roboterkrieg – Maschinen erobern russische Stellung

Wie der ukrainische Präsident mitteilte, haben unbemannte Kampfsysteme erstmals eine russische Stellung ohne Einsatz von menschlichen Kämpfern eingenommen.
14.04.2026, 07:5614.04.2026, 08:14

Die ukrainischen Streitkräfte haben eine russische Stellung unter ihre Kontrolle gebracht, indem sie ausschliesslich Drohnen und bodengestützte Robotersysteme einsetzten: Dies gab der ukrainische Präsident am Montagabend bekannt.

«Die Besatzer ergaben sich und diese Operation wurde ohne Beteiligung der Infanterie und ohne Verluste auf unserer Seite durchgeführt.»
Wolodymyr Selenskyj

Zum ersten Mal in der Geschichte des russischen Angriffskrieges sei eine feindliche Stellung nur mit unbemannten Plattformen erobert worden. Diese Entwicklung stelle einen bedeutenden Wandel in der modernen Kriegsführung dar, so Selenskyj.

Die Anzahl der militärischen Einheiten, die solche Robotersysteme einsetzen, sei von 67 Ende 2025 auf mittlerweile 167 Einheiten im Frühjahr 2026 gestiegen.

Aus der Not heraus

Die Ukraine hat seit der russischen Grossinvasion 2022 notgedrungen in die Entwicklung neuer Waffen investiert, weil die westliche Militärhilfe nicht ausreichte. Die Verantwortlichen in Kiew setzen gezielt auf autonome Kampfsysteme, um eigene Soldaten zu schonen und den Personalmangel an der Front auszugleichen. Zu den bislang bekanntesten Anwendungen gehören kleine, mit Sprengstoff bestückte Kamikaze-Drohnen.

In seiner Videoansprache an die Angestellten der ukrainischen Rüstungsindustrie thematisierte Selenskyj die Eigenentwicklungen von Waffensysteme.

«Ich danke allen Beteiligten – in Werkstätten, Konstruktionsbüros, Laboren, Testgeländen, Produktions- und Reparaturwerkstätten – allen, die jeden Tag für die Ukraine arbeiten.»

In den vergangenen drei Monaten hätten ukrainische Bodenroboter über 22'000 Einsätze absolviert.

«Mit anderen Worten: Mehr als 22'000 Leben wurden gerettet – ein Roboter drang in die gefährlichsten Gebiete ein, anstatt eines Soldaten. Hier geht es um Spitzentechnologie zum Schutz des höchsten Wertes – des menschlichen Lebens.»

Anzumerken ist, dass die meisten Roboter nicht für Kampfeinsätze, sondern vor allem für logistische Unterstützungsaufgaben eingesetzt werden, wie etwa die Lieferung von Munition an die Frontlinien sowie die Evakuierung verwundeter Soldaten.

Ukraine will bei europäischer Luftverteidigung helfen

Gemäss Berichten erklärte Selenskyj ausserdem, dass in dieser Woche Verhandlungen mit europäischen Partnern über die Schaffung eines gemeinsamen Luftverteidigungssystems stattfinden würden.

«Entweder wird die Ukraine ein untrennbarer Bestandteil des europäischen Sicherheitssystems, oder einige in Europa riskieren, Teil der russischen Welt zu werden.»

Quellen

(dsc)

Die Ukraine testet eine neue Form der Luftverteidigung
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