Tesla plant schon die nächste Gigafactory – für den Cybertruck

Während der Bau der vierten Gigafactory im deutschen Brandenburg eher holprig voran geht, plant Tesla bereits Gigafactory Nummer fünf. Das neue Werk soll in Amerika entstehen und zwar im mittleren Teil der USA, wie Elon Musik auf Twitter verraten hat. In seinem Tweet bezeichnete Musk die neue Fabrik als Cybertruck Gigafactory.

Bild: AP

Mit dem Cybertruck will Tesla in den lukrativen Automarkt für Pick-ups vorstossen. Tesla will den Cybertruck dabei bereits ab 40'000 Dollar anbieten. In der neuen Fabrik soll aber auch das Model Y vom Band laufen – mit den neuen Fahrzeugen soll die Ostküste der USA versorgt werden.

Wo genau die Fabrik stehen wird, kann Tesla aktuell noch nicht sagen. Die beiden bisherigen US-Gigafactorys stehen in den Bundesstaaten Nevada und New York. Musk sagte gegenüber dem Wall Street Journal, dass diverse Kriterien wie Logistikkosten, Zugang zu talentierten Arbeitskräften und Lebensqualität eine Rolle bei der Auswahl spielen würden. Eine entscheidende Rolle dürften auch die Zuschüsse spielen, die die verschiedenen Bundesstaaten Tesla offerieren.

Bild: EPA/TESLA MOTORS

Dennoch lässt es sich Musk nicht nehmen, mit den Spekulationen und dem Interesse der Tesla-Fans zu spielen. So wollte er letzten Monat in einer Umfrage auf Twitter wissen, wie den Usern eine Gigafactory in Texas gefallen würde. Das Newsmagazin Axios wiederm will aus einer Quelle die mit der Planung vertraut sei, erfahren haben, dass Tesla unter anderem Nashville, Tennessee, in Betracht ziehen würde.

Tatsächlich ist Tennessee durchaus ein interessanter Standort für Tesla, da die Autoindustrie dort bereits breit angesiedelt ist. Vor allem im Bereich Elektroautos investieren grosse Autohersteller massiv in den Standort. So hat beispielsweise Volkswagen angekündigt eine Batteriefabrik für 800 Millionen in Chattanooga, Tennessee zu bauen.

Für Tesla wäre das bereits die vierte Fabrik in den USA. Nebst den beiden Gigafactorys in Nevada und New York betreibt der Elektroauto-Hersteller auch noch ein Werk in Fremont. Da Tesla dieses 2010 von GM und Toyota übernommen und umgebaut hatte, wird es nicht als Gigafactory angesehen.

