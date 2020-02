Digital

Tesla Model Y kommt viel schneller als gedacht – aber es gibt ein Problem



Teslas Model Y kommt bereits im März – aber für Schweizer gibt es einen Haken

Tesla informiert Vorbesteller seines neuen Model Y derzeit per E-Mail über den geplanten Verkaufsstart. Demnach soll die Auslieferung ab dem 15. März 2020 beginnen. Die Nachricht kommt nicht unerwartet, da Tesla bereits im Januar während der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019 ankündigte, dass das Model Y noch in diesem Quartal ausgeliefert werden soll. Tesla-Chef Elon Musk sagte vor einem Monat, dass die Fertigung des Models Y im US-Werk in Fremont angelaufen sei und dass man dem Zeitplan voraus sei.



Damit würde der mittelgrosse E-SUV genau ein Jahr nach seiner Vorstellung im Frühling 2019 auf den Markt kommen – damals wurde aber noch der Herbst 2020 als Auslieferungsbeginn angepeilt. Die Meldung aus den USA über den anstehenden Verkaufsstart hat aber aus europäischer Sicht einen Haken: Auf der Schweizer Tesla-Webseite steht weiterhin: «Der Produktionsstart ist für Anfang 2021 vorgesehen.» Das bezieht sich auf das Performance-Modell. «Der Produktionsstart der Modelle mit Standardreichweite ist für 2022 vorgesehen», heisst es weiter.



Das könnte damit zusammenhängen, dass Tesla bislang erst in den USA und China Autowerke hat. Unklar ist, ob Tesla das Model Y überhaupt in grösseren Mengen aus den USA oder China nach Europa liefern wird. Angeblich soll die Nachfrage in den USA die Produktion deutlich übersteigen. Tesla habe daher zurzeit keine Kapazitäten für den Export nach Europa.

Habe gerade mit einem #Tesla-Mitarbeiter telefoniert, der mir sagte, dass es z.Zt keine Pläne gibt Model Y nach Deutschland (ich vermute dann auch Europa) zu importieren, sondern das diese ausschließlich in der #Gigafactory4 hergestellt werden sollen. @teslamag @EmilSenkel — Gerrit Ahrendt (@Peacecamper) February 18, 2020

Europa bekommt eigene Gigafactory für Model Y

Die erste Gigafactory für Europa soll 2021 in Deutschland in Betrieb genommen werden. In Grünheide bei Berlin werde künftig das Model Y für Europa produziert, sagte Musk im November 2019. Bis es soweit ist – die lokale Bevölkerung wehrt sich gegen die Giga-Fabrik – dürfte das Model Y in Europa, wenn überhaupt, nur in beschränkter Zahl verfügbar sein.



«Auf der anderen Seite ist fraglich, ob Tesla seine europäischen Kunden wirklich bis mindestens Sommer 2021 auf das Model Y warten lässt», schreibt teslamag.de. Aus europäischer und Schweizer Sicht ist also noch vieles ungewiss. Sollte sich die Gigafactory 4 bei Berlin wegen Klagen aus der Bevölkerung verzögern, dürfte dies insbesondere das Model Y in Europa ausbremsen.

Das Model Y gleicht dem Model 3, ist aber etwas grösser und liegt auch etwas höher. Es solle ein kompakter SUV sein, der sich wie ein Sportwagen fahren lasse, versprach Musk letztes Jahr während der Präsentation.

In den USA beginnt die Auslieferung mit der «Performance»-Variante, gefolgt von der «Dual Motor»-Version. Das «Standard Plus»-Modell folgt später. Bei uns kann das Elektroauto aktuell ab 62'000 Franken vorbestellt werden.

2020 will Tesla mehr als 500'000 Autos ausliefern, im Vorjahr waren es 367'500. Mit dem Model Y kann Musk endlich beweisen, dass holprige Produktionsstarts der Vergangenheit angehören.



