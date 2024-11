Der Republikaner Donald Trump war im Wahlkampf der Liebling einer Mehrheit in der Krypto-Community. Er hatte sich zwar während seiner ersten Präsidentschaft negativ über den Bitcoin geäussert. Zuletzt hatte er aber aktiv die Krypto-Community umworben. Auf einer grossen Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach Trump, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und für billigen Strom für das Berechnen neuer Bitcoin-Münzen («Mining») zu sorgen.

Der Bitcoin hat seinen Rekordlauf am Montag fortgesetzt und ist am späten Abend mitteleuropäischer Zeit auch über 87'000 US-Dollar gestiegen. Auf der Plattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf den Rekordwert von 87,475 Dollar. Kräftigen Rückenwind hat der Bitcoin vom Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen in der Vorwoche erhalten.

Donald Trump sprach im Sommer an der Bitcoin Konferenz in Nashville im Bundesstaat Tennessee.

