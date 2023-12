Das chinesische Tesla (BYD) baut sein erstes Werk in Europa – und jetzt rate mal, wo!

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD wird sein erstes Werk auf europäischem Boden errichten, wie der Aussenminister des entsprechenden Landes am Freitag bekannt gab. Bevor wir verraten, um welches Land es sich handelt, bist du gefragt.

Wo eröffnet BYD seine erste europäische E-Auto-Fabrik? Deutschland Ungarn Italien Rumänien Schweden Grossbritannien Schweiz

So sieht es in der BYD-Fabrik in China aus BYD-Elektroautofabrik in Changzhou, Provinz Jiangsu. Bild: keystone

Die Fabrik hat eine geplante jährliche Produktionskapazität von 400'000 Fahrzeugen Bild: keystone

Und Europa?

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD wird sein erstes Werk auf europäischem Boden in Ungarn errichten. Dies gab der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto am Freitag in Budapest bekannt.

Die Fertigungsstätte werde in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

Es handle sich um eine der grössten Investitionen in der ungarischen Geschichte, fügte Szijjarto hinzu. Eine konkrete Investitionssumme nannte er nicht.

(sda/awp/dpa)