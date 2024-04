«Allein der Gedanke an einen grossen Krieg in Europa in unserer Zeit klingt unwirklich, aber er findet hier statt. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass russische Besatzungstruppen bereits in Ihrem Land sind, es könnte tatsächlich Realität werden.



In der Ukraine hat fast niemand geglaubt, dass eine Invasion im grossen Stil beginnen könnte. Wir dachten, es wäre ‹nur ein Aufflackern an der Demarkationslinie›, aber innerhalb weniger Stunden waren die Besatzer in friedlichen Städten und umzingelten die Hauptstadt.»