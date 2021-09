Erhält der Tesla-Cybertruck Laser-Scheibenwischer? Vielleicht. Bild: tesla

Tech-Revolution oder Schrott? Tesla erhält Patent für Laser-Scheibenwischer

Das Patent für den ersten funktionierenden Scheibenwischer wurde am 10. November 1903 der US-Amerikanerin Mary Anderson ausgehändigt. Der gelenklose Flachbalken-Wischer, in der Form wie er heute praktisch bei allen Fahrzeugen zum Einsatz kommt, wurde 1999 eingeführt. Und nun will Tesla die Technik revolutionieren – mit Laserstrahlen.

Elon Musks Unternehmen hat sich um ein Patent für Laser-Scheibenwischer beworben, wie das E-Auto-Portal Electrek berichtet. In der Bewerbung wird die Erfindung wie folgt beschrieben: «Ein Säuberungssystem für ein Fahrzeug, das mit einem Laserstrahl Dreck von einer Scheibe entfernt.» Diese Woche hat die Patentaufsichtsbehörde dem Antrag stattgegeben.

So funktioniert der Laser-Scheibenwischer

Mit einem Detektor sollen Wasser und Dreck-Partikel auf der Scheibe entdeckt und mit einem Laserstrahl verdampft werden. Dabei soll die Scheibe so konzipiert werden, dass der Laserstrahl diese nicht durchdringt und zufällig die fahrende Person trifft.

Modellzeichnung aus dem Patentantrag von Tesla. Bild: tesla

Wie der Name des Patentes («Pulsed laser cleaning of debris accumulated on glass articles in vehicles and photovoltaic assemblies») zeigt, könnte die Technik auch für Solarpanels zum Einsatz kommen.

Ebenfalls interessant: Der Cybertruck hatte bei seiner Präsentation noch keine Scheibenwischer. Es könnte also durchaus sein, dass die Laserwischer hier erstmals verbaut werden. Das Fachportal Electrek meint hingegen, dass wohl eher die neuen elektromagnetischen Wischer von Tesla verwendet werden.



(leo)