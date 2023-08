Der Lanzador wird das erste Elektroauto der Marke, die aber bereits im kommenden Jahr ihre Produktpalette elektrifizieren will. Neben dem neuen Revuelto, der im Herbst als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommt und bereits bis 2025 ausverkauft ist, sollen auch der Urus (SUV, seit 2018) und der Nachfolger des Huracan teilelektrisch fahren.

Lamborghini nennt seine Mischung aus SUV, Sportwagen und Limousine einen «Ultra GT» und spielt damit auch auf den starken Antrieb an: Zwei Elektromotoren liefern mehr als 1'000 kW/1'340 PS. Ein Allradantrieb, ein aktives Fahrwerk und aktive Aerodynamik-Elemente sollen diese Gewalt im Zaum halten. Angaben zur geplanten Reichweite liegen noch nicht vor. Von rund 500 Kilometern darf man allerdings ausgehen – je nach Fahrweise. Auch ein Preis steht fünf Jahre vor dem Marktstart natürlich noch nicht fest. Er dürfte aber bei etwa einer halben Million Franken liegen, vermuten Insider.

Zuwachs bei Audis Edel-Tochtermarke: Die vierte Baureihe der Italiener wird ein Lamborghini, wie es vorher noch keinen gab. Eine Studie des viertürigen Supersportwagens mit dem Namen Lanzador wurde nun auf einer exklusiven Autoshow in Monterey (US-Bundesstaat Kalifornien) als seriennahe Version vorgestellt. Die Markteinführung des Viersitzers mit mehr als einem Megawatt Leistung ist allerdings erst für das Jahr 2028 geplant.

Vorhang auf für den Lanzador: Lamborghini hat erstmals Einblicke in das erste vollelektrische Serienfahrzeug der Luxusmarke gewährt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die meistverkauften E-Autos in Westeuropa im Jahr 2022

Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie an diesem Wochenende

Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

History Porn Teil XCIV: Geschichte in 33 Wahnsinns-Bildern

So spannend war das Kräftemessen der GT7-E-Sport-Elite in Amsterdam

Kurz nach der Premiere von «Gran Turismo: Der Film» duellierten sich in Amsterdam die derzeit besten GT7-Piloten beim alljährigen Showdown-Event. Wir haben das zweitägige E-Sport-Spektakel besucht, euphorische Fans getroffen und elektrisierende Rennen erlebt.

Schon vor 2020 lagen E-Sport-Veranstaltungen voll im Trend. Doch dann kam Corona und bescherte der Branche einen Boom, mit dem viele in dieser Form nicht gerechnet hatten. Mittlerweile ist Corona vorüber und dieser Boom hält weiter an – auch im Hinblick auf Vor-Ort-Veranstaltungen, die wieder Event-Locations in aller Welt füllen.