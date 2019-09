Digital

Elektroauto

Arnold Schwarzenegger gibt Greta Thunberg E-Auto für US-Tour



screenshot: caranddriver.com

Schwarzenegger schickt Greta Thunberg ein Auto für ihre USA-Tour (es ist kein Hummer)

Hollywood-Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger hat dafür gesorgt, dass die Klimaaktivistin Greta Thunberg ein Elektroauto zur Verfügung hat, während sie in Nordamerika auf Tour ist. Dies hat sein Sprecher gegenüber dem Branchenmagazin «Car and Driver» bestätigt.

Das ungleiche Paar verfolgt die gleiche Ziele: Sie wollen den Umweltschutz voran treiben und kämpfen mit grossem persönlichen Einsatz gegen den Klimawandel.

Im Mai hatten sich die beiden in Wien anlässlich einer Tagung von Schwarzeneggers Klimaschutzorganisation #R20 kennengelernt. Und der 72-Jährige twitterte, er sei fasziniert und beeindruck von ihr, oder auf Englisch: «starstruck».

screenshot: twitter

Schwarzenegger hat nun dafür gesorgt, dass die 16-Jährige ein Elektroauto bekommt, um sie zu verschiedenen Protestveranstaltungen in den USA und Kanada zu bringen.

«Greta kann vollelektrisch durch die Vereinigten Staaten und durch Kanada reisen.»

Schwarzenegger habe der jungen Aktivisten beim Treffen in Wien gesagt, sie solle ihn einfach anrufen, wenn sie etwas brauche. Und als sie nun in den USA war, meldete er sich freiwillig und bot ihr das klimaschonende Auto an.

Bild: AP

Social Media-Nutzer hatten noch spekuliert, welches von Schwarzeneggers Elektrofahrzeugen er der Aktivistin zur Verfügung stellen würde. Nun wissen wir: Es ist ein Model 3 von Tesla. Und kein elektrifizierter Hummer!

Für Auto-Interessierte: Schwarzeneggers Hummer (oben im Bild) ist ein Kreisel Electric, und zwar ein modifizierter H1. Dabei handelt es sich angeblich die weltweit erste elektrische Version des massiven SUV, schreibt carandriver.com.

Schwarzeneggers Sprecher sagte, der E-Hummer sei Schwarzeneggers «Lieblingsauto zum Fahren». Und Kreisel, ein österreichisches Unternehmen, liess auf Anfrage verlauten, dass dem Schauspieler (mit österreichischen Wurzeln) auch ein elektrifiziertes Mercedes-G-Klasse-Auto gehöre.

Was tut die kalifornische Klimaschutz-Organisation R20? Video: YouTube/R20 - Regions of Climate Action

(dsc, via teslarati.com)

Abonniere unseren Newsletter