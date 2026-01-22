Zeitenwende in München: Die «Neue Klasse» liefert die Basis für den ersten vollelektrischen M3 der Konzerngeschichte. bild: UWE FISCHER

BMW zeigt sein bislang extremstes Elektroauto

Der nächste BMW M3 fährt elektrisch und leistet über 1000 PS. Doch die Ingenieure bauen eine Technik ein, die physikalisch gänzlich überflüssig ist. Sie soll lediglich ein Gefühl retten, das bald Geschichte ist.

Markus Abrahamczyk / t-online

BMW plant den Umbruch: Ab 2027 wird der BMW M3 rein elektrisch. Der Sportwagen basiert auf der «Neuen Klasse», BMWs neuer Elektro-Plattform. Sie markiert den Übergang von Fahrzeugen, die für Verbrenner optimiert waren, hin zu einer rein elektrischen Architektur.

Brutale Kraft an jedem Rad

Die Technik markiert eine Zäsur: Vier Elektromotoren, einer pro Rad, treiben den M3 an. Jedes Triebwerk verfügt über eigene Getriebe und Hochleistungsrechner. Zusammen leisten die Motoren offiziell 1000 PS. Inoffiziell sind es sogar deutlich mehr. Damit verdoppelt BMW die Kraft des aktuellen Benziners nahezu. Das Ziel ist eine Fahrdynamik, die mit herkömmlichen Antrieben physikalisch unmöglich wäre.

Kraftpaket an jedem Rad: Vier Elektromotoren mit jeweils eigenen Hochleistungsrechnern sollen bislang ungeahnte Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. bild: UWE FISCHER

Parallel existieren beide Welten

Wichtig für die Stammkundschaft: BMW hält an der Vielfalt fest. Der Elektro-M3 ist die Neuheit, er wird aber nicht der alleinige M3 sein. Parallel dazu bieten die Bayern weiterhin eine Variante mit dem bewährten Reihensechszylinder-Benzinmotor an.

Was ist die «Neue Klasse»? Die Erfolgs-Modellreihe «Neue Klasse» lief von 1962 bis 1972 vom Band und etablierte BMW in der Mittel- und oberen Mittelklasse. Bekannteste Modelle waren der BMW 1500 und das BMW 2000 Coupé. 2023 wurde der Name für eine neue Generation von Elektroautos wiederbelebt. Bild: Shutterstock

Schalten ohne Getriebe

BMW baut eine Brücke für Nostalgiker. Die Ingenieure programmieren simulierte Schaltvorgänge. Obwohl das E-Auto keine Gänge benötigt, erzeugt die Software das Rucken und die Akustik eines Schaltgetriebes. Ein digitales Schauspiel für Fahrer, denen die gleichmässige Beschleunigung eines Stromers zu linear ist.

Digitale Nostalgie: Über das Cockpit steuert die Software simulierte Schaltvorgänge, um das klassische Gefühl eines Verbrenners zu imitieren. bild: UWE FISCHER

Das Gewicht bleibt die Hürde

Die Energie liefert eine im Unterboden platzierte Batterie mit einer Kapazität von mehr als 100 kWh. Dank 800-Volt-Technik lädt der Akku in Rekordzeit. Die Herausforderung für die Entwickler: Die Batterie wiegt Hunderte Kilo. BMW muss beweisen, dass der M3 trotz dieser Last ein flinker Athlet bleibt und kein schwerfälliger Panzer wird.