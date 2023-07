Musk-Schreck Jack Sweeney verfolgt Elons Privatjet jetzt auf Threads

Musk-Schreck Jack Sweeney ist zurück – und dies schmerzt den Twitter-Chef doppelt

Elon Musk liess den Twitter-Account des Jugendlichen, der die Flüge seines Privatjets veröffentlichte, sperren. Ausgerechnet bei Metas Twitter-Rivale Threads lässt sich die Position wieder verfolgen.



Der Elonjet-Tracker ist zurück: Der 20-jährige Jack Sweeney veröffentlicht die aktuelle Position von Elon Musks Privatjet nun auf Metas Twitter-Alternative Threads. Das Profil «Elon Musk's Jet» hat dort Stand Montag bereits knapp 80'000 Follower.

Bei Metas Twitter-Rivale Threads lässt sich die Position von Musk Privatjet verfolgen.

Sweeney nutzt öffentlich verfügbare Flugdaten, um Starts und Landungen von Musks Jet automatisiert auf Threads zu veröffentlichen – so wie er dies zuvor lange auf Twitter tat. Elon Musk liess, nachdem er Twitter gekauft hatte, Sweeneys Twitter-Account «Elon Musk's Jet» im Dezember 2022 dauerhaft sperren.

Der 20-jährige Sweeney veröffentlicht die Positionsdaten auch auf wenig genutzten sozialen Netzwerken wie Mastodon oder Bluesky. Das Comeback des Elonjet-Trackers bei Threads dürfte Musk aber besonders sauer aufstossen, da der Dienst dort weit mehr Beachtung finden wird.



Um den Elonjet-Tracker hatte es zuvor wiederholt Wirbel gegeben, weil Musk dem Jugendlichen zunächst 5000 US-Dollar und später einen Gratis-Tesla für die Schliessung des Twitter-Profils angeboten hatte. Später wurde bekannt, dass Musk auch das private Profil von Sweeney sperren liess. Selbst die Profile mehrerer Journalisten, die kritisch über den Fall berichteten, wurden temporär gesperrt. Dies brachte Musk weitere Kritik ein, da er sich seit der Twitter-Übernahme als Retter der Meinungsfreiheit inszeniert.

Auf Threads kommentierte Sweeney auch Twitters Ankündigung rechtlicher Schritte gegenüber Meta. Ihm habe Musk ebenfalls mit einer Klage gedroht, diese Drohung aber nie in die Tat umgesetzt.

Musks Jet hob letztes Jahr 171 Mal ab

Die Nachrichtenagentur Bloomberg machte im März publik, dass Musk seinen Privatjet für einen 13-minütigen Flug genutzt haben soll und dass das Flugzeug allein im letzten Jahr 171 Mal abhob und dabei 307'568 Meilen (495'000 Kilometer) zurücklegte. Bloomberg zufolge sei der Tesla-CEO und Twitter-Eigner einsame Spitze, wenn es um Flüge im eigenen Jet gehe. Meta-CEO Mark Zuckerberg lag demnach mit 115 Flügen mit relativ grossem Abstand auf dem zweiten Platz.



Bereits Anfang 2019 berichtete die «Washington Post», dass Musks Jet 2018 gut 241'000 Kilometer in der Luft war. In den vergangenen Jahren hat sich die jährliche Flugdistanz also verdoppelt. Einschränkend ist zu sagen, dass der Multimilliardär nicht zwingend bei jedem Flug selbst an Bord gewesen sein muss.



Der Twitter-Rivale Threads von Mark Zuckerberg ist erst seit Mittwoch letzter Woche verfügbar und hat nach wenigen Tagen über 100 Millionen Profile, obwohl die App in der EU sowie der Schweiz offiziell noch nicht verfügbar ist.



Abzuwarten bleibt, ob Sweeney sich auch mit dem Besitzer von Threads anlegt: «Neben Elonmuskjet gibt es bereits den Account Zuckerbergjet, der zukünftig die Position des Privatjets von Meta-CEO Mark Zuckerberg verfolgen könnte», berichtet das deutsche Techportal golem.de.



