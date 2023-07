25 Memes und Karikaturen, die Elon Musks Twitter-Schlamassel perfekt beschreiben

Mark Zuckerberg nutzt die Turbulenzen bei Twitter, um seinem Intimfeind Elon Musk mit einer Twitter-Kopie einzuheizen. Zumindest für Karikaturisten ist der Hahnenkampf der Tech-Giganten ein Fest.

Social-Media-König Mark Zuckerberg und Twitter-Besitzer Elon Musk sind sich spinnefeind. Dass Zuckerberg diese Woche eine Twitter-Kopie lanciert hat, könnte die jahrelange Fehde der «Tech Bros» endgültig eskalieren lassen. Denn Threads, so der Name der neuen Social-Media-App aus dem Meta-Konzern, ist die erste Konkurrenz, die Twitter wirklich in Massen User abjagen könnte.

Zuckerberg und Musk wollen sich im Käfig prügeln. Vom Hype profitieren beide. Er lenkt von den eigentlichen Problemen der Tech-Titanen ab

Menschen, wenn Musk seinen Erzfeind Zuck zu einem Käfig-Kampf herausfordert

Immerhin hätten wir unseren Spass

Seit Musks Twitter-Kauf ist das soziale Netzwerk im Sinkflug

Zuckerbergs Twitter-Kopie Threads kommt daher nicht von ungefähr genau jetzt

Threads hat einen Tag nach dem Start über 50 Millionen aktivierte Profile

Twitter dürfte derweil nur noch rund ein Drittel von Musks Kaufpreis wert sein

Mit Zuckerbergs Frontalangriff wird die Situation für Twitter endgültig ungemütlich

Wie Zuckerberg (laut Musk) den Twitter-Klon Threads entwickelt hat

Threads hat bezüglich Design und Funktionalitäten grosse Ähnlichkeiten mit Twitter.

Wenn du den Grossteil deiner Mitarbeiter feuerst und dich dann beklagst, dass sie beim Rivalen anheuern …

Zuckerberg kontert und kommt nach 11 Jahren zurück auf Twitter, nur um diesen Tweet abzusetzen

Neulich in der Twitter-Firmenzentrale

Musk ist drauf und dran, Twitter mit Vollgas gegen die Wand zu fahren

Wenn du bei deinem sozialen Netzwerk die Anzahl täglich lesbarer Beiträge einschränkst …

… und ausgerechnet die verbliebenen Hardcore-User verärgerst

Wenn Microsoft ebenfalls tägliche Limiten einführen würde 😂

Derweil die letzten vier verbliebenen Software-Ingenieure bei Twitter

Warum Musk Twitter gekauft hat

Was Musk wirklich unter Meinungsfreiheit versteht

Wenn dir die Werbekunden davonlaufen

Wenn dir Musk ein Twitter-Abo andrehen will

Elons Twitter

Das Twitter-Schlamassel in einer Karikatur zusammengefasst

In ungefähr 500 Jahren

Bonus

Wie wir uns den Kampf zwischen Musk und Zuckerberg vorstellen

