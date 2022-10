Netflix, Spotify & Co: So lässt sich beim Streamen Energie sparen

Der digitale Fussabdruck

Wie viel Treibhausgase durch Streaming verursacht werden, lässt sich kaum ermitteln. Sicher ist: Videos, die über mobiles Internet ohne vorherigen Download in hoher Qualität gestreamt werden, benötigen am meisten Strom, schreibt die Energieberatung der Verbraucherzentrale:



● Das einstündige Streamen eines Films entspreche in etwa der Emission eines Kleinwagens bei einer Autofahrt von einem Kilometer Länge.

● Bei einem 3,5-stündigen Videostream jeden Tag in hoher Qualität entstehen 65 Kilogramm CO2 pro Jahr.

● 250 Gigabyte gespeicherte Dateien in einer Online-Cloud, zum Beispiel als Backup einer Festplatte, verursachen 31 Kilogramm CO2.



Gemäss einer Studie des «Think Tank Shift Project» ist Video-Streaming für mindestens ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Allein im Jahr 2018 seien es über 300 Millionen Tonnen gewesen, das entspreche in etwa dem jährlichen CO2-Ausstoss Spaniens.