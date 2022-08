Herzlichen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Wenn euch noch mehr einfällt – gerne ab damit in die Kommentarspalte!

Neben den gängigen Haushalts-Tipps gibt es auch die etwas «ungewöhnlicheren» – auf die man beim ersten Gedanken überhaupt nicht kommen würde. Wie die folgenden Kommentare zeigen, ist die watson-Community immer wieder super darin, «outside of the box» zu denken:

Was das Waschen und Trocknen angeht, ist der Grundtenor klar: Auf den Tumbler verzichten. Ihr hattet aber noch andere spannende Ideen:

Wir haben das zum Anlass genommen, ein bisschen Ordnung in die Kommentare und einen Überblick über eure Tipps zu gewinnen – für alle, die sich inspirieren lassen oder weiter diskutieren wollen:

So versuchen die watsons, im Alltag Strom zu sparen – hast du weitere Tipps?

Wie kann man Energie sparen? Das haben wir diese Woche in der Redaktion besprochen – und euch unsere Tipps verraten.

