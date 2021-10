Facebook ändert seinen Namen – und Twitter hat einige Vorschläge

Seit einiger Zeit macht Facebook fast ausschliesslich negative Schlagzeilen. Die Marke hat gelitten. Und soll Facebook-Gründer bald einen Namenswechsel verkünden. Im Internet finden sich bereits einige Ideen ...

«Wenn Facebook einen möglichen Namenswechsel verkündet und ‹Assbook› trendet...»

Aber Moment, so einfach ist es nicht.

«Liebes Facebook: Wir haben deine Anfrage für den Namenswechsel erhalten. Aufgrund unserer Richtlinien für echte Namen musst du uns jedoch zuerst eine Kopie deines Gerichtsbeschlusses und deines neuen Führerscheins faxen.»

Hoch im Kurs für einen neuen Namen stand «Facepalm».

Bild: facepalm

Auch «Fakebook» wurde oft genannt.

Ein weiterer Liebling unter den Twitter-Usern war «Fuckbook». Dieser User liefert allerdings eine überzeugende Begründung, weshalb es «FU Book» (kurz für «Fuck You Book») genannt werden sollte.

«FU Book, weil das ist es, was es in Wahrheit ist. Im Sinne von, FU ich bin in den Ferien. FU, ich esse in einem super Restaurant. FU mein Kind ist süsser und kluger als deins. FU, ich fahre einen Mercedes.»

Hat was.

Wieso nicht mal ehrlich sein?

«Facebook Analytica. Wir lieben eure privaten Daten!»

Klaus war besonders kreativ. Er schlägt folgendes vor:

1. Alles erlaubt

2. Schnapsidee

3. Dein Datenschutz... Haha, der war gut.

4. Du postet es, wir verkaufen es

5. Deine Daten sind unsere Daten

6. Die Seite, die früher als Facebook bekannt war



«Schade, ‹Abfallverwaltung› ist leider schon vergeben.»

In Anspielung auf Georg Orwells Roman über einen totalitären Überwachungsstaat:

Hassbuch. Auf Englisch: Hatebook. «Man müsste nur zwei Buchstaben und keine Richtlinien ändern.»

Ja... wieso auch nicht:

«Aber bloss um es klarzustellen, Facebook, unser Problem mit dir hat nichts mit deinem Namen zu tun.»

Facebook so: «Wenn ich meinen Namen ändere, dann werden mich die Aufsichtsbehörden nicht mehr sehen.»

(saw)

