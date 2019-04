Digital

«Snake» in Google Maps spielen: So geht's



So kannst du jetzt «Snake» in Google Maps spielen

Google ist bekannt für seine Easter Eggs und auch dieses Jahr wartet Google Maps mit einer Überraschung auf: Seit Montag kann man das Kult-Handy-Game «Snake» direkt in Googles Karten-App für iOS und Android spielen – und so kannst du es starten.

Aktualisiere – falls notwendig – Google Maps Öffne die Google-Maps-App Wähle das Menü oben links Im Menü findest du den Eintrag «Snake spielen» Falls «Snake» nicht erscheint, schliesse die App und starte sie neu

Das Spielprinzip ist denkbar simpel: Der Nutzer steuert eine immer länger werdende Schlange. Die einzige Regel ist es, dass weder der Spielfeldrand noch der eigene Körper berührt werden darf. In der Google-Maps-Version wird in einer Metropole wie London, Tokio oder San Francisco in Pixel-Optik gespielt. Die Schlange ist ein Bus, Zug oder eine Metro, die Touristen einsammelt und dabei wächst. Für «eingesammelte» Sehenswürdigkeiten wie das Opernhaus Sydney gibt es Bonuspunkte.



Das Spiel soll rund eine Woche lang in Google Maps bleiben. Wer es später noch spielen möchte, kann auf die Webseite https://snake.googlemaps.com/ ausweichen.

