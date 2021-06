Digital

Games

E3 Livestreams: Diese Spiele erwarten uns – Kurzzusammenfassung



Warum die nächsten paar Tage für Gamer wie Weihnachten werden

Endlich ist es wieder so weit, die Electronic Entertainment Expo (E3) steht an. In diesem Umfeld werden ab Mittwoch Gamer auf der ganzen Welt mit aktuellen Informationen zu heiss erwarteten und brandneuen Spielen gefüttert. Der erste Tag hält dabei bereits einen Knüller bereit. Hier der Guide, wann du zu welchen Infos kommst:

Was wir wissen und was nicht In diesem Artikel findest du (wenn nicht anders gekennzeichnet) nur Spiele, die offiziell von den jeweiligen Entwicklern bestätigt wurden. An der E3 ist es aber zudem immer möglich, dass komplett unbekannte Neuheiten erstmals gezeigt werden und Überraschungen gab es bisher immer.

Mittwoch

bild: EA

EA will am Mittwoch um 16 Uhr endlich neue Details zum Ego-Shooter «Battlefield 6» verraten. Wie das Spiel genau heisst, in welchem Setting es spielt und alle weiteren Änderungen findest du am Nachmittag hier im Stream:

Donnerstag

bild: gearbox

Um 20 Uhr beginnt der Livestream zum Summer Game Fest. Hier sollen Plattform- und Entwickler-übergreifend neue Spiele vorgestellt werden. Diese Games stehen fix auf dem Programm:

«Call of Duty: Warzone» – Season 4

– Season 4 «Boarderlands» -Ableger zu Tiny Tina

-Ableger zu Tiny Tina «Far Cry 6»

Diese Spiele könnten ebenfalls einen Auftritt hinlegen:

«Elden Ring» – von den «Dark Souls»-Entwicklern

– von den «Dark Souls»-Entwicklern «Mass Effect» – ein neuer Teil?

Keine Spiele von Sony Playstation-Besitzer dürften nur hie und da Neuigkeiten für ihre Konsolen aufschnappen dieses Jahr, da Sony an der E3 nicht offiziell vertreten sein wird. Trotzdem wird es natürlich spannende Informationen zu einzelnen Titeln geben.

Freitag

Der Spiele-Entwickler Koch («Metro»-Reihe, «Rust» und «Saints Row») will am Freitag neue Games vorstellen. Dazu ist allerdings noch kaum etwas bekannt, bisher wurde nur eine Webseite als Teaser aufgeschaltet (weknowsomethingyoudontknow.com). Was also alles beim Livestream Koch Prime Time gezeigt wird, ist eine Überraschung.

Samstag

bild: ubisoft

Am Samstag ab 21 Uhr läuft der Livestream von Entwickler Ubisoft. Hier gehören viele grosse Game-Titel dazu, wie zum Beispiel «Far Cry», «Rainbow Six» und «Assassins Creed». Für diese Spiele gibt es neue Informationen:

«Far Cry 6»

«Rainbox Six Extraction» (zuvor Quarantine)

(zuvor Quarantine) «Riders Republic»

«Assassin's Creed: Valhalla» (Update)

Sonntag

Am Sonntag werden gleich mehrere Entwickler neue Spiele vorstellen und auf erwartete Neuheiten zu sprechen kommen. Dazu gehören Microsoft, Bethesda und Square Enix. Diese Spiele stehen auf dem Programm:

«Babylon’s Fall»

«Avengers» – Black Panther Expansion

– Black Panther Expansion «Life is Strange» – Fortsetzung

Montag

bild: 2k games

Am Montag plant das Label 2K Games einen Livestream. Hier könnte zum Beispiel ein neues «BioShock» vorgestellt werden, bestätigt ist jedoch noch nichts.

Dienstag

Bild: keystone

Am Dienstag steht dann Nintendo auf dem Programm. Informationen gibt es nur sehr spärlich, aber auf diese Spiele würden wir uns freuen:

«Zelda» -Reihe (Remakes oder «Breath of the Wild 2»)

-Reihe (Remakes oder «Breath of the Wild 2») «Mario Kart» -Reihe

-Reihe «Metroid Prime 4»

Bestätigt ist allerdings noch nichts. (leo)

