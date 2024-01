Nintendo: Onlinedienste für 3DS und Wii U werden ab 2023 abgeschaltet

Die Wii U wurde 2012 von Nintendo auf den Markt gebracht – am 18. November zeitgleich in Europa und den USA . Im Dezember erschien die Konsole auch in Japan.

Ein Spiel ist von der Abschaltung der Dienste nicht betroffen: Pokémon Bank. Der 3DS-Titel ermöglicht es, die trainierten Pokémon aus Spielen in sogenannten Boxen zu lagern, um sie in anderen Titeln zu verwenden.

Nintendo will die Onlinedienste für seine Konsolen Wii U und 3DS am 8. April einstellen. Nur ein Spiel ist davon nicht betroffen.

BMW stellt Stammwerk komplett auf E-Autos um

BMW hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft als je zuvor. Nun bauen die Deutschen ihr Münchner Stammwerk bis 2027 komplett für die Produktion von E-Autos um.

BMW will in seinem Stammwerk in München bald nur noch E-Autos produzieren. Für dieses ehrgeizige Projekt investiert der Konzern mehrere Hundert Millionen Euro, denn das Werk soll bei laufendem Betrieb umgebaut werden. Diese Investition könnte sich lohnen. Denn beim Blick auf die Absatzzahlen 2023 legt vor allem der Anteil der E-Autos stark zu und beschert BMW damit ein grosses Plus.