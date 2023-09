Happy Birthday, Google! So lange gibt es die Suchmaschine schon

Man nutzt die Technologie so oft, dass schnell vergessen geht, wie lange es sie schon gibt: Google feiert heute seinen 25. Geburtstag!

Google zeigt sich heute so:

Vor genau 25 Jahren, am 15. September 1997, wurde die Internet-Domain www.google.com registriert. Das Unternehmen ist allerdings erst am 4. September durch Larry Page und Sergey Brin in einer Garage gegründet worden.

Die zwei Studenten der Stanford University entwickelten 1996 die Suchmaschine «BackRub». Ihre Idee war revolutionär: Websites nach der Anzahl der darauf verweisenden Links zu klassifizieren. Dieses «PageRank» genannte System wird auch heute noch von Google verwendet. 2004 ging Google an die Börse und wurde zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Das Logo im Wandel der Zeit.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 100'000 Mitarbeiter:innen und hat einen geschätzten Umsatz von mehr als 250 Milliarden US-Dollar.

Es gibt demnach tatsächlich einen Grund zum Feiern.

(hun)