Google heizt den Smartphone-Rivalen mit sieben Jahren Updates und neuen Foto-Tricks ein

Google wird das Pixel 8 und Pixel 8 Pro am 4. Oktober präsentieren. Erste Bilder und Videos der neuen Google-Smartphones hat der Konzern aber bereits vor zwei Wochen veröffentlicht.

Google zeigt das Pixel 8 und Pixel 8 Pro schon jetzt auf offiziellen Produktbildern. Bild: google

Was die Smartphone-Welt in Erstaunen versetzt: Googles Pixel-8-Serie soll neu sieben Jahre lang Updates erhalten. Das geht aus einem Datenblatt hervor, dass die Leakerin Kamila Wojciechowska von einer internen Quelle bei Google erhalten hat. Darin werden «sieben Jahre an OS- und Sicherheitsupdates sowie Feature-Drops» aufgeführt.

Update-Vergleich: Fünf bis zehn Jahre

Damit wäre Google mindestens auf Augenhöhe mit Apple und beinahe in der Region des neuen Fairphone 5, das acht bis zehn Jahre Softwareaktualisierungen erhalten soll.

Ob die neuen Pixel tatsächlich sieben Generationen Android-Updates oder «nur» sieben Jahre Funktions- und Sicherheitsupdates erhalten, werden wir wohl erst nach dem Google-Event wissen. Beides wäre gegenüber dem heutigen Stand ein deutlicher Fortschritt.​

Bislang garantierte Google bei seinen aktuellen Geräten nur drei Generationen Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Zum Vergleich: Samsung verspricht bei seinen Galaxy-Modellen Betriebssystem-Upgrades für vier Generationen und Sicherheitsupdates für fünf Jahre. Bei kleineren Handy-Herstellern und günstigen Geräten ist oft nach drei Jahren Schluss.



Googles Update-Ansage könnte einen Wettlauf unter den anderen grossen Herstellern auslösen – sehr zum Wohle der Nutzerinnen und Nutzer.



Was bei der Update-Diskussion allerdings oft vergessen geht: Erstens werden bei allen Android-Geräten wichtige System-Komponenten und sämtliche Apps auch nach dem offiziellen Supportende eines Geräts über den Play Store aktuell gehalten. Und zweitens bringt Google neue Funktionen immer öfter ausserhalb von grossen Android-Updates per Feature-Drop auf seine Pixel-Smartphones, um die Geräte kontinuierlich zu verbessern.



Neue Kamera-Tricks

Ein typischer Pixel-Feature-Drop sind neue Kamera-Funktionen. Beim Pixel 8 zeigt beispielsweise ein Werbevideo von Google eine Funktion, bei der die Gesichter nachträglich auf Knopfdruck ausgetauscht werden können. Gedacht ist dies wohl für Gruppenfotos, wenn nicht alle in die Kamera schauen oder jemand die Augen geschlossen hat.



Googles Pixel 8 wird mit diversen KI-Tricks aufwarten. Etwa der Möglichkeit mithilfe von lokal auf dem Gerät laufender KI Bilder nachträglich ohne Bildbearbeitungskenntnisse zu bearbeiten.

KI soll zudem künftig bei Videoaufnahmen störende Hintergrundgeräusche entfernen und beim Filmen bei schlechten Lichtbedingungen die Aufnahmequalität generell optimieren.

Das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro werden am 4. Oktober im Rahmen eines Launch-Events enthüllt. Dann wird sich auch zeigen, ob die neue Pixel-Generation zum ersten Mal offiziell in der Schweiz erhältlich sein wird.

Google zeigte bereits Anfang September in einem Teaservideo seine beiden neuen Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Video: YouTube/Made by Google

(oli)