Im Wahlkampf 2024 waren Musk, Trump und Vance noch auf einer Linie. Bild: keystone

Neuer Ärger für Elon Musk: Sein 1-Million-Dollar-Angebot für US-Wähler kommt vor Gericht

Der Tech-Milliardär muss sich einer zivilrechtlichen Klage wegen Betrugs und Vertragsbruchs stellen. Es geht um das Preisgeld, das er Amerikanerinnen und Amerikanern in Aussicht stellte.

US-Bundesrichter Robert Pitman hat in der Nacht auf Donnerstag in den USA einer Klage stattgegeben, in der Musk vorgeworfen wird, Wählerinnen und Wähler vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen November mit einem Gewinnspiel betrogen zu haben.

Die Klägerin Jacqueline McAferty habe glaubhaft argumentiert, dass sie keine wirkliche Chance auf einen Gewinn von einer Million Dollar gehabt habe, heisst es in der Gerichtsentscheidung.

Musks Anwälte wollten vor dem Gericht in Austin eine Abweisung der Klage erwirken und sind damit gescheitert.

Klage am Wahltag eingereicht

Musk hatte wenige Wochen vor der Wahl angekündigt, bis dann täglich eine Million Dollar unter denjenigen zu verlosen, die eine Petition seiner Organisation «America PAC» unterschreiben.

Die Frau in Arizona hatte noch am Wahltag, dem 5. November 2024, ihre Klage eingereicht. Einen Tag zuvor hatte ein Richter in Philadelphia es abgelehnt, Musks Gewinnspiel zu beenden, da der oberste Staatsanwalt der Stadt nicht nachweisen konnte, dass es sich um eine illegale Lotterie handelte.

Musk – der reichste Mann der Welt – finanzierte den Wahlkampf des heutigen Präsidenten Donald Trump mit mehr als 250 Millionen US-Dollar und wurde zu einem Vertrauten des Republikaners. Nach dessen Wahlsieg arbeiteten beide monatelang eng zusammen, bis sie sich öffentlich entzweiten. Der Streit entzündete sich an einem von Trump vorangetriebenen Steuer- und Haushaltsgesetz, gegen das sich Musk stellte.

Die Tesla-Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 18 Prozent gefallen, nachdem der Elektroautohersteller im Juli den stärksten Quartalsumsatzrückgang seit über einem Jahrzehnt vermelden musste und die erzielten Gewinne die Ziele der Wall-Street-Börsianer verfehlten.

(dsc/sda/dpa)