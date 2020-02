Die chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi wollen eine Alternative zum Google Play Store etablieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht auf Freitag publik machte. Dafür kooperierten sie in der Global Developer Service Alliance (GDSA).

Das Ziel ist klar: Die aufstrebenden chinesischen Unternehmen wollen sich von Android-Anbieter Google lösen, nachdem sich durch den US-Handelsbann gegen Huawei zeigte, wie riskant und wirtschaftsschädigend die Abhängigkeit sein kann.

Die chinesischen Unternehmen schliessen sich laut Reuters-Bericht zusammen, um eine Plattform für Entwickler ausserhalb Chinas zu schaffen und Googles Dominanz zu brechen. Die Entwickler sollen ihre Android-Anwendungen gleichzeitig in alle vier App-Stores hochladen können.

Die Plattform solle Entwicklern von Spielen, Musik, Filmen und anderen Anwendungen die Vermarktung ihrer Apps in Überseemärkten erleichtern, so das Urteil von Fachleuten.

Der offizielle Start soll im März 2020 erfolgen.

Hinter den Kulissen wird offenbar schon länger verhandelt und geplant, wie Slashgear berichtet. Während an den jüngsten Gesprächen offenbar Huawei beteiligt sei, organisiere sich diese Gruppe in irgendeiner Form mindestens seit August 2019. Interessant sei jedoch die Tatsache, dass Xiaomi, Oppo und Vivo bislang keine öffentliche Ankündigung zu diesem Thema gemacht hätten.

Eine Marktforscherin erklärt:

«Durch die Bildung dieser Allianz wird jedes Unternehmen versuchen, die Vorteile der anderen in verschiedenen Regionen zu nutzen, mit Xiaomis starker Nutzerbasis in Indien, Vivo und Oppo in Südostasien und Huawei in Europa. Ausserdem soll so begonnen werden, etwas mehr Verhandlungsmacht gegen Google aufzubauen.»

