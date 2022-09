Google Maps zeigt nun klimafreundliche Routen an

Google reagiert auf das zunehmende Bedürfnis von Schweizerinnen und Schweizern, klimafreundlich zu leben. Neu kann auf Google Maps auch die sparsamste und umweltfreundlichste Route abgerufen werden.



In Anbetracht der drohenden Energieknappheit überlegen sich viele Menschen in der Schweiz, ganz auf das Velo, den Bus oder den Zug umzusteigen, wie Google Schweiz am Mittwoch schreibt. Entsprechend lanciert Google nun Karten mit Routen des geringsten Verbrauchs.​

bild: google

Mit wenigen Klicks kann der eigene Fahrzeug-Typ hinterlegt werden: Benzin, Diesel, Elektro oder Hybrid. In der Folge wird die relative Kraftstoffersparnis und der Zeitunterschied zwischen den beiden Routen angezeigt. So können Nutzerinnen und Nutzer nebst der Verringerung des CO2-Ausstosses auch noch eine Kostenersparnis für den Kraftstoff erzielen.

Die optimale Route ist auch vom Motortyp abhängig In der App kann der Anwender den genutzten Motortyp angeben.

Die Funktion beziehe neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie Motortyp (Benzin oder E-Auto), die Strassenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung mit ein. Möglich sei das durch die Hilfe von Künstlicher Intelligenz, hiess es weiter.

