US-Air-Force will auf Teslas Cybertrucks schiessen

epa11950017 A Cybertruck arrives as demonstrators gather outside a Tesla dealership to protest businessman Elon Musk&#039;s current role in US President Donald Trump&#039;s administration in Decatur, ...
Die US-Air-Force will Cybertrucks und andere Autos als Ziele kaufen.Bild: keystone

US-Luftwaffe kauft Teslas Cybertrucks – um auf sie zu schiessen

Cybertrucks von Elon Musk sollen der US-Luftwaffe als Übungs-Zielscheibe dienen. Man will in realen Situationen feindliche Angriffe testen.
12.08.2025, 13:5212.08.2025, 13:52
Thomas Wanhoff / t-online
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

Die US-Air-Force hat offenbar vor, Cybertrucks des Herstellers Tesla zu kaufen. Diese sollen aber nicht zu Militärfahrzeugen umgebaut werden, sondern als Ziele dienen, berichtet die Militärfachseite TWZ. Die US-Luftwaffe wolle an ihnen Präzisionsmunition testen.

Zwei Pickups von Elon Musks Firma sollen neben 31 weiteren Modellen anderer Marken in einem Testzentrum Beschuss ausgesetzt werden. Dies belegen Dokumente, die online veröffentlicht wurden. Demnach sollen mehrere Modelle, von Pickups über SUVs bis zu Vans von der Air Force in einem Testgelände der Armee von Raketen angegriffen werden.

Die Luftwaffe gibt an, dass sie die Fahrzeuge für diesen Zweck braucht, insbesondere wegen der Aussicht, dass nicht näher spezifizierte Feinde in Zukunft damit unterwegs sein könnten. Man wolle testen, wie man solche möglichen Gegner am besten angreifen kann.

Warum ausgerechnet der Cybertruck?

Die Tesla-Fahrzeuge seien der Ausschreibung zufolge deshalb besonders interessant, weil sie ein «aggressives und futuristisches Design» haben, das sich mit seinem unlackierten Edelstahlgehäuse von der Konkurrenz abhebe. «Darüber hinaus bietet seine 48-Volt-Elektroarchitektur eine Leistung und Effizienz, ein Merkmal, das die Konkurrenz erst zu entwickeln beginnt. Ausführliche Internetrecherchen und Branchenkontakte fanden laut Dokument keine Fahrzeuge mit vergleichbaren Eigenschaften wie der Cybertruck.» Wegen dieser Eigenschaften könnten militärische Gegner der USA künftig auf den Cybertruck setzen.

«Musk hat ihn deaktiviert»: Tschetschenen-Chef Kadyrows Cybertruck läuft nicht mehr

Nach Angaben von TWZ wird in dem Programm, in dem auch die Teslas zum Einsatz kommen, bestimmte luftgestützte präzisionsgelenkte Munition eingesetzt, darunter mehrere Varianten der AGM-114 Hellfire, der AGM-176 Griffin-Rakete, der GBU-69/B Gleitbomben und der GBU-39B/B Gleitbombe.

«Die Tests müssen reale Situationen widerspiegeln. Das Ziel der Ausbildung ist es, die Einheiten auf Einsätze vorzubereiten, indem Szenarien simuliert werden, die den realen Situationen so nahe wie möglich kommen», heisst es in dem Ausschreibungsdokument.

Der Cybertruck ist ein Flop

Anders als das Militär haben Private kaum Interesse am Cybertruck. Nur noch rund ein Zehntel der angepeilten Exemplare wurde zuletzt ausgeliefert: Der Cybertruck entwickelt sich für Tesla-Chef Elon Musk zum Fiasko.

In den USA fallen die Subventionen für E-Autos ab Oktober 2025 weg, was die Verkäufe weiter schmälern dürfte.
Der Tesla Cybertruck ist gescheitert

Verwendete Quellen:

