Diese Technikneuheiten könnte Google heute vorstellen

Google will am Mittwochabend seine Neuheiten für dieses Jahr vorstellen. Neben Fortschritten bei der KI-Entwicklung wird auch neue Hardware zu sehen sein.

Die grossen Tech-Konzerne geben auf ihren jährlichen Entwicklerkonferenzen einen Ausblick auf Produkte. Gleichzeitig werden neue Strategien vorgestellt. Heute Abend ab 19 Uhr (siehe unten) will Google zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz I/O einen Einblick in neue Entwicklungen und kommende technische Themen des Konzerns geben.

Neues Android?

Ein zentrales Thema ist traditionell die Zukunft des meistgenutzten Smartphone-Betriebssystems Android. Hier wird erwartet, dass es finale Details zu der Plattform geben wird.

Die Betaversion ist seit Februar verfügbar, die endgültige Version soll im Spätsommer wie immer nicht nur für Google-Mobilgeräte erscheinen.

Neue KI-Tools?

Ein zentrales Thema auf der Entwicklerkonferenz dürfte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sein. In den vergangenen Monaten sorgte die Entwicklerfirma OpenAI für Aufsehen mit ihrem Chatbot ChatGPT, der Sätze wie ein Mensch formulieren kann.

Googles Konkurrent Microsoft setzt mit einer milliardenschweren Kooperation mit OpenAI den Internetkonzern unter Druck, mehr von seinen eigenen KI-Entwicklungen öffentlich nutzbar zu machen. Google hält sich bisher damit zurück, unter Verweis auf einen verantwortungsvollen Einsatz der Technologie.

Das «Wall Street Journal» berichtete aber, Google wolle unter anderem die Anzeige der Treffer in seiner Suchmaschine mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verändern. Speziell solle es dabei um Anfragen gehen, in denen eine Ansammlung von Links als Antwort wenig hilfreich sei.

Neue Hardware?

Ausserdem wird Google sein erstes aufklappbares Handy zeigen, wie der Konzern vorab selbst bekannt gab. Der US-Sender CNBC hatte im April berichtet, dass Googles Smartphone mit dem Namen Pixel Fold aufgefaltet ein 7,6 Zoll grosses Display haben werde.

Es wäre damit genauso gross wie beim Konkurrenz-Gerät Samsung Fold. Wenn es zusammengeklappt ist, werde man den 5.8 Zoll grossen Bildschirm auf der Aussenseite nutzen können.

Am 5. Juni folgt die Entwicklerkonferenz von Apple. Auch für den Tech-Konzern aus Cupertino ist die jährliche Veranstaltung eine wichtige Gelegenheit, einen Einblick in seine Strategie zu geben. In diesem Jahr könnte das Unternehmen sein erstes Virtual-Reality- oder Augmented-Reality-Produkt zeigen.

Wo gibts die Keynote live zu sehen?

Ab 19 Uhr, bei YouTube: Video: YouTube/Google

Die Keynote dürfte rund 2 Stunden dauern. Wer sie nicht verpassen möchte, kann im Video (oben) auf das Glockensymbol tippen, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden.

