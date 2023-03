Google lanciert ChatGPT-Alternative «Bard» – das musst du wissen

Erste praktische Versuche mit dem ChatGPT-Herausforderer zeigen, dass Googles KI noch viel lernen muss...

Google hat den Zugang zu seinem KI-Chatbot Bard für eine begrenzte Öffentlichkeit geöffnet. «Es handelt sich um ein frühes Experiment, das den Userinnen und Usern die Zusammenarbeit mit generativer KI ermöglicht», schrieben die Google-Manager Sissie Hsiao (Produktverantwortliche) und Eli Collins (Researchverantwortliche) am Dienstag in einem Blogpost.

Ein Faktenfehler in der ersten Demo des Google-Textroboters Bard hatte zuvor für Spott und Häme im Netz gesorgt und liess die Google-Aktie abschmieren.

«Wir haben beim Testen von Bard schon viel gelernt, und der nächste wichtige Schritt zur Verbesserung besteht darin, das Feedback von mehr Menschen einzuholen», heisst es nun.

Googles KI-Chatbot ist anfänglich im Rahmen eines Beta-Tests nur für Anwenderinnen und Anwender aus den USA und Grossbritannien und nur in US-Englisch verfügbar.

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Und man muss sich unter bard.google.com in eine Warteliste eintragen. Allerdings ist dies noch nicht mit hiesigem Google-Account möglich.

In einer Demo für The Verge konnte Bard angeblich schnell und fliessend eine Reihe allgemeiner Fragen beantworten und hilfreiche Ratschläge geben, etwa wie man ein Kind zum Bowling-Spielen anregt («Bring sie zu einer Bowlingbahn»), und es gab Empfehlungen zu Filmen und Software.

Tatsächlich sind aber erst wenige aussagekräftigen Videos zur Leistungsfähigkeit des KI-Chatbots von Google verfügbar.

Die ersten Eindrücke des Testers, der Bard mit Bing (in die Microsoft-Suchmaschine ist die neuste KI-Version von OpenAI, GPT-4, integriert) verglich: